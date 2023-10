"Diritto alla casa è diritto allo studio" dice il senatore Pd Francesco Verducci, manifestando vicinanza e solidarietà agli studenti che hanno ripreso la mobilitazione contro il caro affitti degli alloggi (ma sarebbe preferibile parlare di camere) nelle città sedi universitarie dove, il più delle volte, restano anche nel post laurea per cercare di trovare un proprio posto nel mondo del lavoro. Sistemazioni di difficile reperibilità e che hanno costi insostenibili, soprattutto considerando che le disponibilità di alloggi universitari sono troppo limitate rispetto alla mole di richieste. Nelle Marche, stando ai dati diffusi dai Gd Marche e riferiti alle graduatorie dell’anno accademico 20212022 le domande per la richiesta di borse di studio pervenute all’Erdis sono state 8187, gli idonei sono stati 5994 mentre per i restanti 2193 sono stati tutti esclusi. A fine 2021 i posti letto totali che Erdis metteva a disposizione in tutta la regione erano 3632, di questi 286 risultavano indisponibili per inagibilità post terremoto o per lavori in corso e si consideri che sono oltre 10mila gli studenti tra pendolari e fuori sede. "E’ evidente la necessità di aumentare posti in maniera ponderata e coerente con le necessità numeriche e infrastrutturali" commentano i Gd che, esaminando anche l’andamento del mercato immobiliare, ritengono che "la battaglia va affrontata in maniera trasversale, insieme a sindacati e tutte le forze sociali".

Marisa Colibazzi