"Mobilitazione per il monumento a Fracassetti"

Un monumento che è dentro la storia della città. Prosegue l’attività di Italia Nostra di Fermo per sostenere il restauro del monumento di Giuseppe Fracassetti, per volontà di cittadini, associazioni, ex studenti della scuola che si sono costituiti in un comitato. Nei giorni scorsi si è tenuta una riunione pubblica presso il Caffè Letterario per fare il punto della situazione di un’opera in grave degrado, sistemata nella parte storica del cimitero cittadino. Giuseppe Fracassetti nacque a Fermo nel 1802 e fu un eminente intellettuale, politico e letterato. Assunse alcune cariche pubbliche nello Stato Pontificio e nel neocostituito Regno d’Italia, e fu autore di pregevoli e apprezzati studi su Francesco Petrarca. Morì a Fermo nel 1883."Sappiamo che l’Italia è un paese che da l’impressione di essere senza memoria; ama poco la storia. Ha un passato incredibilmente fantastico, ma non lo studia, sembra non conoscerlo. E per un paese che non ha nozione del proprio ieri è difficile avere un domani, scrivono i proponenti il restauro, E’ anche per questo che oggi il monumento dedicato a Fracassetti si trova in pessime condizioni. Ogni persona che ha a cuore il patrimonio storico e culturale della città dovrebbe desiderare che sia restaurato e mantenuto vivo nella memoria". Italia Nostra ha preso contatti sia con il Comune di Fermo sia con la Fondazione Carifermo e ha avviato una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza che prevede anche l’organizzazione di un convegno a maggio, c’è una pagina facebook dedicata all’iniziativa e presto sarà avviata una campagna di raccolta fondi.