Mobility hub, ci siamo quasi. Velostazione verso il via

E’ tempo di rendere operativa la velostazione Mobility Hub, la cui realizzazione è stata completata e, l’intento dichiarato dell’amministrazione è di renderlo operativo in tempo per la bella stagione. Un servizio di deposito, noleggio e riparazione di biciclette che si vuole affidare in concessione e per il quale essendo del tutto nuovo, non ci sono parametri oggettivi e valori storicizzati relativi all’utenza o al volume di affari che potrà produrre per poter stabilire un ‘quantum’ di riferimento per la gestione. Di qui, la decisione di procedere avviando l’operatività del Mobility Hub con una fase sperimentale per un anno (eventualmente prorogabile per altri 6 mesi), "anche per verificare la risposta dell’utenza e calibrare alcuni aspetti tecnici e organizzativi per consentire un futuro affidamento pluriennale" la specifica degli amministratori.

E siccome un punto di partenza bisogna metterlo, intanto sono state indicate linee di indirizzo per questo primo periodo, stabilendo un decalogo e un prezziario cui dovrà attenersi chi avrà la gestione (individuato tramite pubblico avviso) e alcune modalità operative. In particolare, all’operatore è richiesto di mettere a disposizione almeno 15 biciclette di cui 5 elettriche, corrispondere al Comune 100 euro mensili (canone di concessione), farsi carico delle utenze e, elemento più importante, al termine della fase sperimentale fornire una relazione sull’attività svolta, uno ‘storico’ di cui tenere conto per la successiva assegnazione della gestione.

Riguardo il quadro tariffario, per il noleggio di bici 6 euro all’ora per le normali, 12 euro per le elettriche), per la mezza giornata rispettivamente 15 euro e 35 euro); per l’intera giornata, 25 euro e 50 euro. Adesso, tocca agli uffici individuare il primo gestore.