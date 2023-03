Moda, Antonini incontra le imprese

di Vittorio Bellagamba

Gli imprenditori e i rappresentanti delle associazioni datoriali hanno riempito la sala di Femotech per approfondire i progetti e le prospettive del comparto della moda, del tessile e del calzaturiero alla luce della nuova Programmazione comunitaria 20212027. L’appuntamento è stato organizzato dalla Regione Marche per il tavolo tecnico presieduto dall’assessore regionale alle Attività produttive Andrea Maria Antonini (nella foto). L’incontro è stato utile per presentare a imprenditori, addetti ai lavori e aziende del settore, i principali bandi, promossi dalla Regione, che mirano dare una concreta spinta alla ricerca e alla innovazione utilizzando le ingenti risorse provenienti dai fondi comunitari Fesr 2021-2027. Nella relazione introduttiva Roberto Bedini di FermoTech ha sottolineato l’attività svolta dalla struttura di ricerca evidenziando le funzioni del: "Laboratorio dedicato alla ricerca e allo sviluppo, all’innovazione, al trasferimento tecnologico e alla formazione". L’importante funzione di FermoTech è stata sottolineata anche nel corso del interventi del sindaco, Paolo Calcinaro, e dello stesso assessore Antonini.

Nel corso del suo intervento Antonini è entrato nei dettagli delle misure che l’amministrazione regionale, su impulso del presidente Acquaroli, intende avviare nei prossimi mesi. "Si tratta di occasioni di confronto ricche di contenuti e propizie per approfondire tematiche e spunti di riflessione provenienti dalle tante anime del tessuto produttivo locale. Realtà che spesso richiedono alle istituzioni maggior semplificazione e celerità dei procedimenti – ha commentato Antonini –. Al riguardo, ho rassicurato che la Regione, sempre nel pieno rispetto della normativa e delle regole in vigore, sarà attenta a recepire ogni istanza in un’ottica di condivisione e ascolto dei territori". Diverse sono le misure di intervento che la Regione Marche sta predisponendo e che saranno oggetto di specifici bandi per supportare lo sviluppo del settore moda nel suo complesso e del distretto calzaturiero nello specifico. "Siamo molto impegnati a sburocratizzare le procedure per la concessione dei fondi – ha precisato Antonini – grazie anche al coinvolgimento nella fase di rendicontazione della Svem".