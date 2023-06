Moda protagonista in piazza del Popolo con le creazioni dell’Ipsia

Piazza del popolo come Piazza di Spagna, nel cuore della moda e della bellezza. Non è semplicemente un evento di fine anno la sfilata dell’Ipsia Ricci, è una festa e un momento di lavoro vero per gli studenti tutti, per gli insegnanti, per i tecnici. L’appuntamento è per venerdì sera, a ingresso gratuito, a partire dalle 21,30, c’è la moda, ci sono gli ospiti illustri, c’è la presentatrice, Daniela Gurini, c’è la felicità di tornare, spiega la dirigente Anna Maria Bernardini: "E’ la prima edizione che si riprende in pieno dopo gli anni di stop per la pandemia, i ragazzi stanno mettendo in campo tutte le competenze acquisite e si stanno dedicando a questo progetto con grande entusiasmo. Per noi è anche l’occasione per mostrare i nuovi indirizzi di studio, come quello per le calzature in collaborazione con Fendi". Per l’amministrazione comunale è l’assessore alla cultura Micol Lanzidei a sottolineare la gioia di avere un evento in piazza, con i giovani studenti che diventano assoluti protagonisti, sulla passerella e dietro le quinte. Gli ospiti renderanno la serata ancora più piacevole, ci sarà il gruppo musicale La Rua, molto apprezzato proprio dai giovani, e poi la comicità di casa nostra del ’Doppiatore marchigiano’. A coordinare l’evento, con tanti altri insegnanti, sono Rossella Angelini e Eleonora Palmoni che spiegano: "La sfilata ha come filo conduttore le tendenze di Milano unica, la fiera di settore importante che quest’anno ha portato emozioni e novità. Le linee moda sono però interpretate alla luce della sostenibilità, le ragazze hanno aggiustato e sistemato abiti di vecchie sfilate che possono così riavere una nuova vita. Ci siamo ispirate alla problematica degli abiti che restano abbandonati in natura, sprecati, a contribuire all’inquinamento. Noi lavoriamo col riuso, presentando anche qualche abito del tutto nuovo". Mobilitati anche i settori estetica e parrucchieria, a sfilare sono gli stessi ragazzi e le calzature arrivano dalle aule dove ci si forma in collaborazione col prestigioso marchio Fendi: "Siamo molto soddisfatti di come si comportano i ragazzi, sottolineano i docenti, c’è grande entusiasmo, non mancano mai. Speriamo che la città ci sia vicino e partecipi a questa che vuole essere una festa per tutti".

Angelica Malvatani