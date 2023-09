Moda, sociale, ricerca e voglia di innovare Premio alle donne in memoria di Rosanna

La suggestione dello spazio verde dell’Orto dell’Asilo a Petritoli ha fatto da cornice alla cerimonia conclusiva del Premio Donna Rosanna Santarelli, svoltasi lunedì sera, tenuta a battesimo dall’attrice, produttrice cinematografica ed ex modella Maria Grazia Cucinotta. Il premio, istituito in prima edizione dall’associazione culturale ’La Decima’ e organizzato in collaborazione con la famiglia Vesprini Santarelli, si era aperto a giugno con l’invito rivolto ai 40 Comuni della provincia di Fermo, a fornire uno o due nominativi di candidate distintesi nelle categorie Impresa ed Eccellenza del territorio. Venti i Comuni che hanno aderito all’iniziativa, mentre 31 sono state le candidate nominate. Il progetto è stato accolto e sostenuto dalla Commissione per le pari opportunità della Regione Marche, presieduta da Maria Lina Vitturini, presidente della giuria del Premio composta da Luciana Mariani consigliera della provincia di Fermo con delega alle Pari Opportunità, Carlo Ciccioli consigliere regionale, Gino Sabatini presidente della Camera di Commercio Marche, Sandro Coltrinari ed Andrea Caranfa rispettivamente ex presidente e presidente Cna Fermo, Luca Pezzani sindaco di Fermo, Rita Ceroni e Fabrizia Fulvi in rappresentanza della famiglia Vesprini Santarelli ed Elva Cordivani presidente Club Agora San Benedetto del Tronto Riviera Adriatica. A meritare il riconoscimento ‘Premio Donna Imprenditrice dell’anno’ è stata Elisabetta Pieragostini amministratore delegato dell’azienda Dami, candidata dal Comune di Sant’Elpidio a Mare.

Il premio ‘Eccellenza del territorio’ è stato invece consegnato a Monica Morlacco, ricercatrice accademica specializzata nel campo della macroeconomia ed economia internazionale, attualmente in California (il premio è stato consegnato alla famiglia) candidata dal Comune di Montegranaro. Per volontà della giuria è stato istituito un terzo riconoscimento: il Premio alla Carriera, attribuito a Dina Bengasi, nota imprenditrice nel settore della moda da cerimonia, raffinata creatrice di abiti fondatrice del famoso Atelier Bengasi, candidata dal Comune di Ponzano di Fermo. Tante le autorità politiche, civili e militari presenti alla cerimonia, tra cui il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli ed il comandante provinciale dei carabinieri di Fermo, colonnello Gino Domenico Troiani.

"Il premio – ha detto il governatore – esprime eccellenze e talenti di donne che hanno costruito percorsi importanti, dedicato a Rosanna Santarelli che con sacrifici, dedizione e coraggio ha saputo lasciare il segno indelebile del valore della vita, che quando radicata in valori personali, diventa relazioni che restano nel tempo, come un’eredità da custodire". Parole, quelle del governatore, in sintonia con le motivazioni che hanno portato la presidente Vitturini ad accogliere il Premio Donna, basato sull’impegno istituzionale volto allo sviluppo socio culturale del territorio che parta dall’integrazione e valorizzazione delle diversità di genere.