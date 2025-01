Sorprende la moglie a letto con l’amante: botte e sprangate

Fermo, 13 gennaio 2025 – Dopo aver sorpreso la moglie a letto con l’amante, l’aveva picchiata violentemente con una spranga, quindi aveva riacciuffato il suo antagonista che, nel frattempo, aveva tentato la fuga gettandosi dal secondo piano, l’aveva trascinato in casa e aveva picchiato a sangue anche lui. Il protagonista del feroce pestaggio, un imprenditore di 45 anni residente a Fermo è finito alla sbarra e, al termine del processo, è stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione per lesioni personale aggravate.

Il prologo della vicenda si era consumato qualche giorno prima, quando l’uomo era partito per un viaggio d’affari e prima di andarsene, preoccupato di lasciare la moglie sola, si era raccomandato di inserire sempre l’allarme antintrusione. Una volta arrivato a destinazione, però, sul suo cellulare era comparsa la segnalazione che l’allarme era stato sistematicamente disinserito intorno alla 23 e riattivato alle cinque del mattino. Insospettitosi, il 45enne aveva deciso di fare rientro a casa in anticipo senza avvisare la moglie. Una volta rientrato, si era trovato davanti ad una scena, che probabilmente aveva immaginato, ma alla quale si augurava di non dover mai assistere. Lei era nel letto con l’amante, entrambi come mamma li aveva fatti. Quando lui, un fermano di 40 anni, aveva visto il marito di lei, aveva cercato di giustificarsi ma, vista l’ira dell’imprenditore, aveva aperto la finestra del balcone e si era gettato dal secondo piano, poi aveva cercato di scavalcare la recinzione. Nella concitazione, però, era scivolato e uno degli spuntoni della cancellata gli si era conficcato nell’interno coscia. Il marito, accecato dall’ira, aveva impugnato una spranga e l’aveva massacrata, provocandole diverse fratture. Poi era uscito dall’abitazione e, visto che l’amante era rimasto infilzato nella recinzione, lo aveva aiutato a tirarsi fuori, lo aveva trascinato in casa e aveva dato una sonora dose di legnate anche a lui. Nel frattempo, allertata da un vicino svegliato dalle grida, sul posto era intervenuta immediatamente la polizia, che aveva trovato l’imprenditore ancora nella sua abitazione, con i vestiti sporchi di sangue.

L’uomo non aveva fatto resistenza alcuna: gli agenti lo avevano tratto in arresto e lo avevano portano in questura. La donna e l’amante era stati entrambi ricoverati all’ospedale ’Murri’ di Fermo: lei in prognosi riservata, lui era stato invece sottoposto ad un intervento di sutura della lacerazione.