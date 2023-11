Mogol candidato al Premio Nobel

"Per frenare la violenza sulle donne, occorre una legge severa, e la certezza che la pena venga applicata". Sono le parole di Giulio Rapatti, in arte il maestro Mogol, che domenica pomeriggio al Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio, è stato protagonista di una lectio magistralis dal tema ‘Il mio canto libero. In memoria delle donne vittime di violenza’. Una preziosa giornata a metà strada fra informazione su come migliorare la cultura sociale per frenare il fenomeno della violenza sulle donne, ed uno spettacolo vero, con il Maestro Mogol, che ha intrattenuto il pubblico per oltre due ore raccontando come sono nati i testi di alcune delle sue canzoni più apprezzate, magistralmente interpretate dal maestro e musicista Giuseppe Barbera, ma soprattutto cantante da pubblico in sala. L’iniziativa promossa dalla Commissione pari opportunità della Provincia, capitanata dalla consigliera Luciana Mariani e dalla presidente Francesca Palma, ha raccolto in sala tanti ospiti: il Prefetto Michele Rocchegiani, la consigliera regionale Maria Lina Vitturini, il presidente della Fondazione Carifermo Girotti Pucci, il sindaco e presidente della Provincia Michele Ortenzi, dirigenti di istituti scolastici, sindaci e amministratori, forze militari, presidenti di associazioni e molto altro ancora. Dopo un momento di riflessione con una lettera letta da Alice Pistilli, in ricordo di Giulia Cecchettin, recente vittima per femminicidio, si è entrati nel vivo dell’incontro. Gli ospiti a turno hanno espresso un concetto molto chiaro, in Italia e nel Fermano ci sono strumenti adeguati a prevenire i fenomeni di violenza sulle donne, con tanto di percorsi di recupero sia per le donne sia per gli uomini, però occorre uno sforzo in più: creare una nuova cultura del rispetto della persona in genere e della donna. "L’attrazione è facile – spiega Mogol - ma volersi bene veramente significa fare una gara a chi soccorre più l’altro. Gli uomini che fanno violenza sulle donne sono persone malate. Basterebbe creare una legge dura che incuta timore, ma soprattutto una pena che venga scontata fino all’ultimo". Al termine dell’incontro è stato annunciato che: due Ministeri, la Siae, alcune fondazioni e associazioni culturali nazionali, hanno candidato il Maestro Mogol per il Premio Nobel. "Preferisco pensare che sia un omaggio già questo – commenta Mogol -. Credo che il Nobel abbia delle ragioni politiche importanti. Mi fa piacere, come se l’avessi ricevuto".

Alessio Carassai