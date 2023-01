Molestie ai vicini e alla figlia minorenne Condannato

Aveva preso di mira una coppia di vicini e la loro figlia minorenne, ed era stata un’escalation di continue minacce e molestie nei loro confronti. In un’occasione era persino arrivato a rendersi protagonista di due aggressioni, una con una mazza da baseball e altri oggetti contundenti. Per questo motivo 60enne di Grottazzolina è finito alla sbarra e, al termine del processo, è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione senza la sospensione condizionale della pena e al risarcimento dei danni da liquidarsi separatamente, ma con una provvisionale di 10.000 euro ognuno, alle due vittime che si sono costituite parti civili. I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2016 e il 2017 quando una coppia che vive vicino all’abitazione dell’imputato, aveva sporto denuncia contro l’imputato per la serie di molestie e angherie messe in atto. Denuncia che aveva portato al rinvio a giudizio per i reati di stalking e lesioni personali. Il 60enne, nel corso del tempo, aveva prima iniziato a provocare forti rumori a tutte le ore del giorno e della notte, in tutti i modi. A volte con una mazza picchiava sul l pavimento, a volte spostava i mobili. Poi dagli schiamazzi e dalle semplici provocazioni, il 60enne aveva portato avanti una serie di agguati, che erano culminati con l’aggressione a colpi di mazza da baseball nei confronti di uno dei coniugi. Non pago di tutto ciò, aveva continuato il suo comportamento persecutorio con minacce, insulti ed un’altra aggressione sempre contro lo stesso coniuge, questa volta con un altro corpo contundente, dopo avergli bloccato la strada per non farlo passare.

fab. cast.