"Molestie e maltrattamenti alla moglie": 30enne rinviato a giudizio

Alla fine non aveva più sopportato tutti quei maltrattamenti, andati avanti per mesi, figli di una cultura in cui la donna deve sottostare ad ogni tipo di angheria, e aveva denunciato i fatti alla polizia. Per questo motivo gli agenti della squadra mobile avevano eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento e divieto di comunicazione con la vittima e per lo stesso motivo un 30enne pakistano incensurato, residente a Fermo, è stato rinviato a giudizio.

Ora il giovane, finirà alla sbarra per rispondere dei reati di stalking e maltrattamenti in famiglia. Protagonista della storia una coppia di nazionalità pakistana, lui e lei entrambi 30enni e sposati da alcuni anni. Il marito, negli ultimi mesi aveva iniziato ad offendere ripetutamente la moglie anche in ragione del fatto che i due, da alcuni anni, stavano provando ad avere un figlio senza riuscire nell’intento. L’uomo, che attribuiva la responsabilità delle difficoltà di concepimento alla donna, aveva deciso di lasciarla e lei, in ragione della tradizione islamica, osservata da entrambi, avrebbe dovuto rispettare un periodo di permanenza in casa di circa quattro mesi senza poter incontrare persone.

La giovane era stata così convinta a trascorrere tale periodo da alcuni suoi parenti. Il marito, dopo diversi giorni, si era recato dalla moglie per poi aggredirla, pretendendo la restituzione di tutti i gioielli che le aveva regalato. La giovane, terrorizzata da quella condotta, aveva deciso di sporgere querela e aveva cercato ospitalità nella vicina provincia di Macerata da altri parenti. Il marito, però, venuto a conoscenza della nuova sistemazione, ha raggiunto il luogo in cui si trovava la moglie per poi appostarsi nei pressi dell’abitazione per girare dei video che aveva poi pubblicato, nelle cosiddette "storie", attraverso i social network. I video temporanei contenevano minacce e offese alla giovane e alla sua famiglia.

A quel punto la vittima si era recata nuovamente in questura dove era stata ascoltata dal personale specializzato che l’aveva convinta ad accedere ad una struttura protetta. L’uomo, per tutto il periodo, aveva continuato a pubblicare storie sui social network con esplicite minacce nei confronti della giovane. Sulla base di questi fatti l’autorità giudiziaria aveva emesso la misura cautelare nei confronti del marito del divieto di avvicinamento e del divieto di comunicazione, in qualsiasi forma, con la moglie. Infine, al termine delle indagini, il magistrato inquirente ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio.

