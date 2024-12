Molina a tutta Vis:: "Siamo una famiglia"

"Siamo un bel gruppo unito. Una famiglia che lotta ogni partita per raggiungere la vittoria". Le parole di Molina, dopo la doppietta decisiva nel successo casalingo contro la Lucchese, confermano ormai una tradizione. Sempre più spesso i giocatori di questa Vis Pesaro descrivono il gruppo con una sola parola: famiglia. Stellone e il suo staff, grazie ad un organico composto da un mix di giovani ed esperti sono riusciti a creare una perfetta armonia di gruppo. Grazie a ciò questa Vis si sta affermando come la più grande sorpresa del girone B. I biancorossi quest’anno riescono a combattere ogni difficoltà come una vera e propria famiglia, uscendone più forti di prima. Lo sa bene Juan Molina che nel match contro l’Ascoli, accasciandosi a terra appena entrato, ha provocato un grosso spavento a tutto il mondo Vis: "Questi ultimi giorni sono stati un po’ particolari. Due settimane fa ho vissuto una situazione molto brutta dove ho fatto spaventare tante persone. Però il calcio è così: tutto può cambiare dal giorno alla notte. Sono ritornato con la mia consueta voglia di allenarmi e appena ho avuto l’opportunità di scendere in campo ho dato tutto. La squadra,la società e il mister sono un gran sostegno per me, mi hanno dato la forza per non mollare mai." Questa è la grinta con cui la grande famiglia biancorossa affronta ogni sfida. Il popolo vissino se n’è già accorto dalle prime giornate di questo campionato e non perde mai l’occasione per dimostrare la sua riconoscenza a questa squadra: "I tifosi sono un grande sostegno per noi. L’appoggio di tutta questa bellissima gente ci aiuta ad andare avanti". Perché se questa Vis sta vivendo un sogno grande merito va anche alla coesione riguardante ogni sua componente.

Se la società è riuscita infatti a mettere a disposizione del mister un organico di alto livello tecnico ed umano, il popolo pesarese si sta dimostrando una perfetta colonna sonora di questa opera d’arte. Anche contro la Lucchese, la bolgia biancorossa ha scandito a suon di cori ogni giocata dei propri beniamini dandogli la forza necessaria per continuare a macinare gioco fino al triplice fischio. Non snaturalizzandosi mai la Vis è riuscita a ribaltare con grinta e determinazione l’iniziale svanataggio anche grazie ad una coppia di registi, Pucciarelli-Paganini, che anche contro la Lucchese si è confermata da oscar. I due hanno infatti dominato con la loro classe ogni zona del campo, risultando spesso vincitori dei vari duelli individuali. Nessun attore però si è dimostrato da meno. Nonostante delle esclusioni importanti come quelle di Bove e Nicastro dovute a dei piccoli acciacchi, il contenuto si è comunque confermato di altissimo spessore. Con la solita determinazione che li ha fin qui accompagnati, i ragazzi di Stellone sono chiamati ora a concludere al meglio il girone d’andata. Recandosi prima a Ferrara per affrontare la Spal e poi ancora al Benelli per ospitare il Milan Futuro, la Vis, sulle ali dell’ entusiasmo, non ha alcuna intenzione di interrompere questo suo sogno.

Lorenzo Mazzanti