Molini Girola vince il palio, sono lacrime di gioia

Fermo, 17 agosto 2025 – Non è facile raccontare a chi non è vissuto sotto i colori di qualche contrada le emozioni della Cavalcata dell’Assunta, difficile far capire le lacrime dei contradaioli di Molini Girola nello stringere il Palio 2025, il sorriso del fantino Sandro Gessa che è riuscito a portare alla vittoria il cavallo Chilivanesu. E poi, la rabbia di Torre di Palme il cui cavallo, particolarmente nervoso, non ha corso, la delusione di Pila e San Bartolomeo che ci hanno creduto fino alla fine, la straordinaria partecipazione di tutti i colori per una festa da incorniciare.

Il momento più intenso della revocazione fermana è iniziato già alla vigilia, con la solenne sfilata in notturna dei 1200 figuranti che si sono calati nelle vesti medievali, per riportare in vita un tempo antico. Alla luce delle candele, sono arrivati al Girfalco per rendere omaggio alla Madonna Assunta, accolti dal vescovo Rocco Pennacchio. Il giorno di Ferragosto la sfilata si è chiusa intorno alle 17, per lasciare spazio alla competizione vera, per ogni contrada il cavallo e il fantino diventano in un attimo il centro del mondo. Si tutto dominava un clima bollente, almeno 35 gradi per tutto il percorso, col velluto e la calzamaglia per i figuranti, una sfida vera, il campo di gara ha avuto bisogno di essere bagnato più volte per consentire ai cavalli di correre in sicurezza.

Travagliata la prima batteria, con il mossiere Antonio Gagliardi costretto ad ammonire Molini Girola che faticava a trovare il suo posto dietro al canapo, inseguendo una strategia poi risultata vincente. E ancora, Torre di Palme retrocesso in seconda fila, dopo aver scalciato più volte, non ha colto il momento della partenza ed è rimasta al palo. Solo quattro cavalli sono partiti e a tagliare il traguardo per primo è stato Molini Girola, secondo Fiorenza, terzo San Martino. La seconda batteria è filata più liscia nonostante qualche capriccio, a tagliare il traguardo per primo è stato il cavallo di San Bartolomeo, seconda Pila, terza Capodarco. Ripescata tra le due terze posizioni è stata proprio Capodarco.

Sul palco delle autorità il pubblico delle grandi occasioni, a partire dal podestà, il sindaco Paolo Calcinaro, per l’ultima volta del suo mandato in quel ruolo: "E’ un momento di grande intensità e partecipazione, non si può non essere vicini a questa Cavalcata che mobilita tanti volontari, giovani, meno giovani, tutti innamorati di Fermo. Oggi abbiamo anche le delegazioni di Anglet e Ansbach, città gemellate con Fermo, che hanno avuto modo di conoscere ancora meglio la nostra anima più vera". Il vescovo Rocco Pennacchio ha parlato di un evento che coniuga la fede nella Madonna Assunta e la voglia di partecipare, di unire le forze, per qualcosa di bello da realizzare insieme.

Sugli spalti anche il prefetto Edoardo D’Alascio che si è detto colpito dalla straordinaria partecipazione dei fermani: "Si coglie l’unità di intenti di tutti, quell’armonia che è frutto della diversità tra i vari quartieri della città". E ancora, il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, ha seguito la manifestazione per intero, insieme con il presidente della Provincia Michele Ortenzi che pure ha sottolineato il valore promozionale di un evento enorme come la Cavalcata. Poco prima delle 20 la finale, il sindaco Calcinaro ha lanciato un appello ad accelerare i tempi, si rischiava il buio, il cavallo Chilivanesu di Molini Girola è sembrato sin da subito capace di spiccare il volo insieme al suo fantino Sandro Gessa, proveniente dalla Sardegna, che ha confidato poi di essere stato convinto dai contradaioli a correre a Fermo, non avrebbe voluto più gareggiare in provincia e invece ha vissuto un’emozione grandissima, superando tutti gli avversari con un netto distacco. La pista di sabbia è diventata un fiume verde-azzurro grazie ai contradaioli che hanno iniziato a correre con le lacrime agli occhi verso il cavallo e il fantino vincitore. Il Priore Matteo Canullo non ha mai smesso di crederci: "Avevamo uno dei cavalli migliori, per me questa vittoria è memorabile visto che è la mia prima edizione come Priore. Il Palio lo dedico alla mia Contrada, ringrazio tutti i ragazzi per il supporto".

Angelica Malvatani