Mondiale flat-track, la Vfr Racing va veloce

La quinta tappa iridata del flat-track Fim si è disputata sullo Speedway Stadium Svitkov di Pardubice in Repubblica Ceca. Due giorni di pioggia hanno reso difficile lo stato della pista, provocando anche ritardi sul programma e diminuito le sessioni di prova. La gara ha assegnato il successo al pilota di casa Ervin Krajcovic, campione del mondo in carica, con la vittoria in finale davanti all’americano Sammy Halbert su Gas-Gas ed al 21enne elpidiense Kevin Corradetti, che ha centrato il terzo gradino del podio, dove sono quindi saliti due piloti del Vfr Racing di Fabrizio Vesprini. Con la piazza d’onore Halbert si presenterà ora a Debrecen in Ungheria sabato prossimo per l’ultimo decisivo appuntamento con sette punti di vantaggio sullo stesso Krajcovic, unico quest’anno ad opporsi al fuoriclasse nato nello stato di Washington. Fin dalle batterie sono emersi i migliori protagonisti nei quattro turni, con Halbert unico a centrare 3 successi, davanti ai 2 di Krajcovic, Kurvinen e l’altro ceko Svedik, in gran forma davanti al proprio pubblico. Per i colori Vfr, Kevin Corradetti ha rischiato di non entrare in finale per un problema tecnico che lo ha penalizzato nella seconda uscita. La qualificazione per la finale l’ha centrata per un soffio proprio sotto l’ultima bandiera a scacchi delle batterie con un secondo posto a 6 decimi di secondo dietro Halbert. Il bergamasco Giacomo Bossetti ha dovuto invece affrontare la Last Chance, ma non è riuscito a centrare la finale con un settimo posto che gli ha portato comunque 4 punti per la classifica. Giornata non favorevole per l’argentino Santiago Arangio che con due sesti posti in batteria non è riuscito a qualificarsi per la Last Chance. La finale è stata interrotta più volte per cadute, nella partenza definitiva Krajcovic ha preso subito il largo, mentre Halbert, quarto nelle prime fasi ha saputo recuperare con grinta fino al secondo posto senza però poter attaccare il leader ormai in fuga nel finale. Corradetti, che scattava dalla difficile seconda fila, a conferma del periodo di forma ha saputo centrare, come aveva previsto Vesprini alla vigilia, il suo primo meritato podio stagionale ed ha recuperato tre posizioni in classifica generale appaiando l’inglese Neave al terzo posto. Ora grande attesa per la finale in Ungheria.

Questa la classifica del Campionato del Mondo dopo 5 prove: 1° Halbert (USA-Gas Gas) p.114; 2° Krajcovic (Rep.Ceca-Ktm) p.107; 3° Neave (G.Bretagna-Yamaha) e Corradetti (Italia-Gas Gas) p.85; 13° Bossetti (Italia- Gas Gas) p.35; 17° Arangio (Argentina-Ktm) p.22.