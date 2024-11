Mondiali di tiro a volo in India: brilla la stella del 21enne Elia Lattanzi

Partito da Monte San Pietrangeli con la passione per il tiro a piattello, a Nuova Delhi in India, ha conquistato la finale individuale e la medaglia di bronzo a squadre al campionato del mondo di tiro al volo. Questa è la storia di Elia Lattanzi, giovane studente di 21 anni che dopo aver frequentato il Montani, ora studia all’Università Politecnica delle Marche. La passione di Elia Lattanzi per il tiro a piattello è iniziata circa 6 anni fa, da allora ha iniziato a frequentare il poligono di Campigiano dove questa sua passione ha iniziato a prendere contorni sempre definiti arrivando a rappresentare le Marche e l’Italia in diversi tornei nazionali e internazionali. L’ultimo torneo in ordine di tempo il campionato del mondo in India. "È stata un’esperienza incredibile – racconta Elia Lattanzi – e sono orgoglioso di aver rappresentato l’Italia. La mia specialità è il sovrapposto calibro 12 Mx8, dove sono riuscito a raggiungere la finale individuale, mentre nella gara a squadre sono riuscito a raggiungere la medaglia di bronzo con Michele D’Aniello e Nicolò Bernasconi. Mi ha fatto piacere ricevere la chiamata dalla Federazione nazionale e subito ho iniziato a prepararmi. Prima di una gara mi alleno almeno due volte alla settimana, non mi crea difficoltà con lo studio, è una disciplina particolare, c’è bisogno di concentrazione, è uno sport che consuma molte energie mentali".

Alessio Carassai