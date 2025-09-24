Monia Fagiani conquista il tricolore

Sempre più infallibile l’arciera montegiorgese Monia Fagiani, che dopo due bellissime esperienze europee in cui ha vestito la maglia della nazionale azzurra, appena tornata alle competizioni nazionali conquista il titolo italiano nella sua categoria. Lo scorso fine settimana Monia Fagiani a partecipato a Bevagna, presso i boschi del camping ‘Pian di Boccio’ alla prova del Campionati italiano individuale di tiro con l’arco da caccia Fidasc. La gara che ha visto la partecipazione di circa 250 arcieri provenienti da tutta Italia, si è svolta in due giorni su altrettanti percorsi in cui ogni singolo tiratore ha lanciato 52 frecce nel percorso ‘Hunter’ sulla distanza di 7-30 metri; e successivamente sul percorso da caccia distanza fino ad un massimo di 50 metri con 42 frecce. Alla fine della competizione Monia Fagiani, ha portato a casa il titolo come prima classificata nella categoria donne storico libero. "E’ stata una bella soddisfazione – commenta Monia Fagiani – che ti ripaga dei tanti sforzi e delle ore di allenamento. Partecipare ad un torneo è faticoso, ci sono gli allenamenti, poi nei fine settimana si parte, i percorsi sono impegnativi, ogni gara assorbe molte energie in termini di concentrazione. Resta comunque uno sport che mi appassiona e questi risultati ripagano dei sacrifici".

L’arciera di Montegiorgio, arriva da due importanti partecipazioni con la maglia azzurra, infatti, dal 10 al 17 agosto ha partecipato in Slovacchia al campionato europeo con l’arco longbow, dove nella sua categoria ha conquistato il sesto posto assoluto su 23 concorrenti. Mentre dal 20 al 27 agosto ha partecipato a Gyula in Ungheria al campionato del mondo di arco storico. Una manifestazione a cui hanno partecipato le rappresentative di 16 nazioni su percorsi molto impegnativi.

Alla fine la nostra portacolori è riuscita a conquistare l’ottavo posto assoluto nella sua categoria. "L’esperienza di questa estate – continua Monia Fagiani – è stata unica, straordinaria e molto formativa. Abbiamo lavorato sui dettagli e questo ti permette di alzare l’asticella. Faccio un esempio, usando due tipi di arco differenti: arco ricurvo storico libero e arco longbow, il mio sistema di puntamento risulta sfasato, non di molto ma comunque una minima variazione che fa la differenza all’interno di una competizione. Ogni volta che mi avvicino ad una gara, devo intensificare gli allenamenti con uno dei due archi per focalizzare la mia postura".

Alessio Carassai