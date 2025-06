L’arciera Monia Fagiani rappresenterà l’Italia ai mondiali di arco storico che si svolgerà in Ungheria ad agosto. La notizia è arrivata alla seconda edizione della Contesa del Castello di Sant’Angelo. La competizione, sia individuale che a squadre, è stata anche un banco di prova per selezione per la squadra nazionale italiana Fidasc di ‘Tiro con l’arco da caccia storico’.

Nell’occasione Monia Fagiani che fa parte della squadra Fidasc del Mediochienti, ha conquistato il primo posto nella categoria storico libero woman, guadagnandosi l’ingresso nella squadra nazionale di specialità. L’atleta rappresenterà l’Italia ai campionati mondiali di arco storico, in programma a Gyula, in Ungheria dal 20 al 26 agosto.

"La passione per l’arco storico è nata 15 anni fa – racconta Monia Fagiani – e potevo solo sognare un giorno di poter arrivare ai mondiali, ora questo sogno si è avverato. La realizzazione dei propri obiettivi è fatta di tanto sacrificio e determinazione: gare ogni domenica in giro per l’Italia, allenamenti costanti oltre alle tante ore di lavoro. Il 28-29 giugno sarò già impegnata per la gara di selezione per la nazionale 3d Fidasc in vista dei campionati 3d in Slovacchia dal 10 al 16 agosto".