Monica Menosse Hutton e Milton Ruiz saranno al Teatro Nuovo di Capodarco

Dopo lo straordinario successo del 2024, tornano in Italia gli attori uruguaiani Monica Menosse Hutton e Milton Ruiz che, con Carlos Sorriba, diretti da Sebastian Silvera Perdomo, saliranno sul palco del Teatro Nuovo di Capodarco di Fermo questa sera alle 21,15. Lo spettacolo "Ocho" (Otto), scritto dalla pluripremiata drammaturga uruguaiana Ana Magnabosco, racconta la storia di una famiglia che affronta la quotidianità con un figlio autistico. Con la capacità di coinvolgere il pubblico su un tema delicato, il racconto esplora le sfide che sorgono quanto i genitori vengono a mancare e nasce l’esigenza di stabilire a chi spetti la responsabilità di prendersi cura del figlio più fragile. Lo spettacolo verrà recitato in spagnolo, con la possibilità di scaricare il copione in italiano, inquadrando il QR Code presente in locandina. La compagnia è giunta in Italia con il patrocinio del Ministero della Cultura dell’Uruguay e sarà in scena a Fermo grazie anche al sostegno dell’Associazione culturale Sogni e Sipari APS, presieduta da Gianluca Marinangeli e grazie ad Andrea Cardarelli che ha accolto lo spettacolo presso il Teatro di Capodarco di Fermo. Spiega Marinangeli: "Uno degli scopi della nostra Associazione Sogni e Sipari è quello di favorire gli scambi culturali internazionali e sono felice che Monica e i suoi colleghi abbiano deciso di ritornare a Fermo. Questo spettacolo è un’occasione rara per Fermo di ospitare degli artisti internazionali che si esibiranno nella loro lingua madre."