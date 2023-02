Monsampietro rende omaggio a Ea Polimanti

Un omaggio alla memoria di una donna che ha lasciato il segno nell’edificazione della comunità. Questo il valore dell’iniziativa promossa dal Comune di Monsampietro Morico, volta all’intitolazione di una delle più belle sale del teatro Beniamino Gigli, ad Ea Polimanti, al cui ricordo verrà dedicata la mattinata di domenica. Polimanti è nata nel luglio del 1917 a Monsampietro Morico ed è venuta a mancare nell’agosto del 2010. Nonostante la provenienza da un piccolo paese e i tempi difficili per vivere d’arte, la sua personalità si è fin da subito espressa in straordinarie doti artistiche che hanno fatto di lei, poetessa, attrice e direttrice di teatri. Il suo talento ha infatti attirato la richiesta per l’incarico a direzione artistica di diversi teatri a Roma, dove Polimanti si è trasferita, senza mai dimenticare il suo paese natio. Tanto che, dal sentimento di appartenenza a Monsampietro Morico non si è mai allontanata, perché era qui che tornava sempre, al punto di dirigere anche il teatro Gigli nel periodo del dopo guerra, senza mai dimenticare l’affetto per la sua gente e per il coinvolgimento delle nuove generazioni in allegre iniziative. E’ questo il ricordo di una donna di innate virtù e nobili pensieri, che il sindaco Romina Gualtieri e la Giunta comunale, hanno scelto di valorizzare come simbolo di quello stesso sentimento di appartenenza che, con l’intitolazione della sala del Gigli, legherà per sempre Ea Polimanti alla comunità locale di ieri, di oggi e di domani. Il programma della celebrazione si apre alle 11.30 con la messa in ricordo di Polimanti a cui seguirà alle 12.30 la cerimonia di intitolazione al Gigli. "E’ tangibile tra la nostra comunità – commenta il sindaco Gualtieri – il ricordo di una donna che ha donato senza mai esigere nulla in cambio, qualificando umanamente periodi felici e meno felici del nostro passato. L’intitolazione rappresenta un tributo onorevole e un riconoscimento doveroso, sintomo di orgoglio per tutto il paese"

Paola Pieragostini