Monta il caso Alaleona. Cesetti accusa la giunta: "Sapevano tutto da mesi"

Il gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’ torna all’attacco sul mancato inserimento del Teatro Domenico Alaleona nell’elenco dei teatri storici della Marche per la richiesta di riconoscimento del patrimonio Unesco. Questa volta è l’interrogazione presentata dal consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti alla Regione Marche ad accendere la miccia. "Rispondendo a una mia interpellanza, l’assessore regionale alla cultura Chiara Biondi – spiega Fabrizio Cesetti - ha confermato che l’Amministrazione di Montegiorgio non solo era perfettamente a conoscenza dell’esclusione del Teatro Alaleona dalla lista dei teatri marchigiani candidati al riconoscimento di patrimonio mondiale Unesco, ma ne hanno persino condiviso il percorso in una riunione svoltasi il 30 ottobre 2024. Al di là dei discutibili criteri e degli sciocchi cavilli adottati per eliminare una struttura tra le più belle e prestigiose della nostra regione, c’è un fatto molto grave che va rilevato: il sindaco Ortenzi e l’assessore Vita, che avevano annunciato a mezzo stampa un accesso agli atti per conoscere le ragioni dell’esclusione del Teatro Alaleona, in realtà sapevano già tutto da mesi. Così come sapevano di non dire la verità quando hanno dichiarato che avrebbero fatto ricorso per rivedere questa sciagurata decisione. L’assessore Biondi, infatti, ha confermato che la lista è ormai chiusa e non è più modificabile. Una penalizzazione enorme per il nostro territorio, in particolare, per il nostro settore turistico formato da tanti piccoli operatori che dovrebbero essere tutelati dalla politica, non essere pugnalati alle spalle". Un duro attacco quello della minoranza montegiorgese, che alza ancora l’asticella. "Questa noncuranza per il bene pubblico e questa mancanza di trasparenza - conclude Cesetti - rappresentano un’intollerabile torto nei confronti della comunità di Montegiorgio che non può restare senza conseguenze. Quanto prima chiederemo conto di tutto ciò all’Amministrazione".

Alessio Carassai