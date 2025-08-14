Montagnoli: "Il caro vita pesa sulle vacanze"

"Il caro vita pesa più del caro ombrellone": i balneari ribattono alle accuse. "Non è vero che i prezzi sulle nostre spiagge sono esplosi. La realtà è più complessa, e i dati lo dimostrano". A parlare è Romano Montagnoli, presidente provinciale del Sindacato Italiano Balneari, che respinge l’idea di un "caro ombrellone" come principale ostacolo alle vacanze. "Lo dice anche l’Istat: nell’ultimo bollettino di luglio, i servizi di spiaggia sono tra quelli che hanno aumentato meno i prezzi, appena un +3,4% rispetto all’anno scorso. Meno persino dei musei statali. Per capire la differenza: volare in Italia oggi costa quasi il 40% in più, un caffè oltre il 20% in più, l’energia anche, traghetti e pacchetti vacanze intorno al 10%. E allora – chiede – davvero la colpa delle difficoltà a fare vacanza è nostra?". A Porto san Giorgio la quasi totalità degli operatori si è adeguata ai nuovi prezzi. Nella maggior parte degli stabilimenti, un ombrellone con due lettini costa tra i 18 e i 25 euro al giorno, "ben al di sotto della media nazionale". Chi opta per la stagione spende in media dai 500 agli 800 euro, cifra che spesso equivale a una settimana in vacanza altrove. "Ma oggi le famiglie vengono meno spesso, pranzano a casa o al sacco, e selezionano le spese: è un cambiamento che osservo da anni". Il bacino di clientela principale non sono tanto gli ospiti degli alberghi – che hanno listini propri e aumenti più marcati – quanto residenti, possessori di seconde case, affittuari e pochi B&B. "Per noi sono loro il cuore del lavoro", sottolinea. "Gli alberghi, pur importanti, hanno un impatto minore perché si muovono su canali propri". Sulla stagione in corso, il presidente fa un bilancio chiaro: giugno è stato ottimo grazie a cinque fine settimana consecutivi di sole e nessun giorno perso. Luglio ha visto invece un rallentamento, con consumi più bassi e meno voglia di spostarsi. Agosto, infine, ha riportato il sold out e alta occupazione di ombrelloni, ma con consumi mirati, rari gli straniari. "Il turismo balneare è cambiato: la gente viene, ma spende con più attenzione, perché il portafoglio è condizionato da tutto il resto della vita quotidiana, non solo dalla giornata in spiaggia".

Per il sindacato, il vero rischio è che la narrativa sul "caro ombrellone" distolga l’attenzione dal problema reale: "Chi vuole far credere che la colpa sia degli stabilimenti ignora i dati. I nostri aumenti sono minimi rispetto ad altri settori. È tempo di guardare la realtà: il caro vita pesa molto più di quanto costi un lettino sotto il sole".

Silvio Sebastìani