Montagranaro, due milioni di euro per la manutenzione delle strade

Ci sono i macro cantieri che sono stati già avviati (vedi Comune e nuovo asilo nido), altri che stanno per esserlo (vedi nuovo palasport) ma tra gli interventi che l’amministrazione del sindaco Endrio Ubaldi ha messo in campo e si accinge ad attivare con l’arrivo del nuovo anno, ci sono tante manutenzioni, anche di carattere straordinario. Di manutenzione della viabilità urbana e rurale, Ubaldi & Company hanno fatto una loro mission fin dall’insediamento, investendoci cifre cospicue e prevedendo lavori per 2 milioni di euro nel 2025 su altre arterie stradali cittadine.

"Gli interventi principali hanno riguardato il campo in sintetico, il campetto polivalente e il parco giochi a Villa Luciani, ma anche le cosiddette ‘scuole rosse’ col completamento del refettorio e il prosieguo dei lavori per il rinnovo degli infissi, oltre all’imbiancatura del plesso di San Liborio che ospita parte della scuola media" illustra Ubaldi. Più recente l’intervento sulla illuminazione multicolor della torre ascensore che è stata ripristinata, e sul collegato parcheggio Zed dove sono state installate nuove telecamere e altre luci per rendere quell’area di sosta più sicura per chi ne usufruisce.

"A inizio 2025 procederemo ad altre manutenzioni per 120mila euro: completamento delle gradinate del campo in sintetico; sistemazione della fontana del quartiere San Lorenzo (di fronte al complesso scolastico San Liborio) in modo che ultimeremo i lavori di arredo urbano avviati due anni fa con nuovi marciapiedi e parcheggi in via Gandhi e sistemazione delle scalinate adiacenti le ‘scuole rosse’ (tra via Marconi e viale Cavallotti, dove sarà installata la ringhiera nel tratto dove oggi manca)".

Nell’elenco figurano anche la messa in sicurezza del campetto di via Asiago e la manutenzione straordinaria della palestra delle scuole di Santa Maria.

