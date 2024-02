Montani all’avanguardia. Biodigestore pure a scuola

Studiano la gestione dell’energia, l’elettronica, la chimica dei materiali gli studenti del Montani, proprio loro sono stati la giusta platea per discutere di un progetto che nei prossimi anni rivoluzionerà le politiche ambientali del comunale di Fermo. Proprio lo storico istituto fermano ha ospitato un incontro dedicato al biodigestore a scuola, con l’assessore alle Politiche Ambientali Alessandro Ciarrocchi ed il direttore tecnico del Polo di trattamento e valorizzazione di Asite Giorgio Gigli, invitati dagli stessi studenti, coordinati dal docente Paolo Orlandi, che hanno illustrato il progetto fermano ad una platea di studenti preparati ed appassionati, ai quali poi sarà affidato il compito di sviluppare un mini biodigestore in classe. Davanti a circa un centinaio di alunni delle classi di energia, elettronica e chimica dei materiali del triennio, è stato ripercorso l’iter, ora concluso, che porterà alla prossima realizzazione dell’impianto di biodigestione anaerobica dei rifiuti. E’ stata conclusa la procedura di gara per l’affidamento dell’opera e gli uffici comunali e dell’Asite stanno lavorando su contratto e progetto esecutivo per l’avvio dei lavori che potrebbe avvenire già nei mesi estivi. L’assessore Ciarrocchi, in particolare, ha ricordato che la valenza e la bontà del progetto di Comune e Fermo Asite sono state premiate con il finanziamento pubblico di fatto integrale tramite i fondi PNRR grazie al conseguimento del quattordicesimo posto in graduatoria su scala nazionale, a fronte di circa 500 progetti presentati. Proprio grazie all’importante risultato conseguito a Fermo è stato riconosciuto un finanziamento di circa 24 milioni di euro per la realizzazione dell’impianto che porterà enormi e rilevanti benefici per quanto riguarda la tutela ambientale. Risposte tecniche e competenti alle curiosità degli studenti da parte dell’ingegner Gigli che ha illustrato tutto il ciclo dei rifiuti dalla raccolta alla creazione di biometano, mentre l’assessore ha illustrato il lungo iter che aveva portato a questo investimento, culminato nell’atto di indirizzo approvato dal Consiglio Comunale nel dicembre del 2021, preceduto anche da diversi passaggi propedeutici in Commissione Consiliare, dialoghi ed incontri con le associazioni ambientaliste, cui era seguita l’autorizzazione ambientale della conferenza dei servizi in Provincia nel 2022. Lo scorso anno il bando di gara e l’affidamento. Per l’Itt Montani, diretto da Stefania Scatasta, un pomeriggio informativo e istruttivo di grande importanza, che ha suscitato un tale interesse da indurre alunni e docenti a decidere di portare a termine un progetto avviato prima del periodo pandemico, ovvero la realizzazione di un mini biodigestore per la scuola.