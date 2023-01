Montanini torna al cinema "Ho imparato la disciplina"

Raccontare il carcere e l’umanità che vi si nasconde toccando la sensibilità degli spettatori con disarmante semplicità è l’obiettivo centrato dal regista Riccardo Milani con il suo ultimo film: ‘Grazie Ragazzi’. Nel cast, il comico fermano Giorgio Montanini che, tornato sul grande schermo, ha confermato la capacità di essere ‘artista senza filtri’. "Cerco di parlare di storie che hanno una ‘sacca’ di umanità, dentro e fuori dal cinema – ha confessato il regista di film e serie televisive venerdì sera ospite al Multiplex di Campiglione – non sono capace di stare con persone che tendono a schiacciare l’umanità altrui e neppure fare film per chi la pensa come me: è importante cercare il confronto e far arrivare il mio pensiero a un pubblico più ampio possibile".

Antonio Albanese, il protagonista, è un attore teatrale che sopravvive doppiando film porno e diventa insegnante di un laboratorio teatrale nella Casa Circondariale di Velletri: dopo le diffidenze iniziali, i detenuti metteranno in scena ‘Aspettando Godot’, caricandolo di significati e rivelando un inatteso talento.

"Mignolo, il mio personaggio doveva essere napoletano – ha rivelato Montanini – all’inizio mi dicevano di non parlare marchigiano ma non lavorerei mai se dovessi cambiare il mio modo di recitare. Ammetto però che, a chi come me è abituato a fare ciò che vuole sul palco, il cinema ha insegnato la disciplina: avrei dovuto dimagrire, ma se fai una scena, non puoi dimagrire quella dopo. Così ho pensato durante le riprese di quattro film: è una scusa, ma è buona". L’idea di fondo è cercare umanità anche in persone e ambienti apparentemente estranei a essa oltre a sottolineare il fascino del mestiere dell’attore: Mignolo, Aziz (Giacomo Ferrara), Diego (Vinicio Marchioni) Damiano (Andrea Lattanzi) sono carcerati che scoprono di avere una possibilità.

"Il tema del lavoro nelle carceri diventa una sorta di fiaba – ha continuato Milani – fondamentale, lavorare con Antonio Albanese e un cast con identità molto forti: tutti uniti a un progetto, anche dal punto di vista etico, ma ognuno con la propria umanità. Giorgio, ad esempio, ha una grande qualità: il coraggio di dire le cose che pensa. Lo sentivamo arrivare con questo modo di parlare un po’ fiorito (ride, ndr): se potessi iniziare un altro progetto con lui, lo farei subito. Non è stato facile lavorarci insieme, ma mi sono divertito molto: il suo valore umano, alla fine, prevale su tutto".

Con il teatro dell’assurdo, Becket ‘libera’ i detenuti che, a loro volta, riescono a rendere visibile persino Godot: "Entrare in un carcere, pensare che le porte si chiudono e non si esce più, è tremendo – ha concluso Montanini – ho provato tanta inquietudine, ma io faccio il comico, distruggo la quarta parete e ‘tocco’ il pubblico: questo mi ha aiutato parecchio. Si è creata quel tipo di empatia, che sa creare solo chi comanda. In questo, Milani è un fuoriclasse, un ‘Andreotti del cinema italiano’: non gestisce il potere, è il potere".

Gaia Capponi