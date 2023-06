Montappone abbraccia don Andrea "Ora vescovo, ma tutto iniziò qui"

La comunità di Montappone festeggia e mostra tutto il suo affetto a don Andrea Andreozzi, parroco originario del paese dei cappello che domani nel duomo di Fermo sarà ordinato Vescovo della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola. L’annuncio di monsignor Rocco Pennacchio, arcivescovo della diocesi di Fermo del 3 maggio, è stata salutata con grande enfasi da tutta la popolazione. "A Montappone si respira aria di festa e non si parla d’altro, come è giusto che sia – dichiara il sindaco, Mauro Ferranti – il perché è semplice, avere un ‘concittadino’ che riveste una carica di così alto livello per la nostra comunità è un orgoglio assoluto. Conoscendolo, in paese tutti avevamo la convinzione che il nostro caro don Andrea avesse le qualità e le capacità per affrontare una missione così importante, nonostante ciò la sorpresa è stata grande lo stesso, proprio perché l’emozione che genera un evento di tale portata non è facile da assorbire; benché siano già trascorsi oltre quaranta giorni dalla notizia la felicità dei cittadini è in continuo aumento". Un pensiero che racchiude il sentire dell’intero paese. "L ‘affetto e la gratitudine delle tante persone per il servizio che ha reso nelle varie comunità – continua Ferranti – credo siano la testimonianza più vera di chi sia don Andrea, un gigante di bontà, dal notevole spessore morale e umano, caratterizzato da infinito amore e passione in tutte le sue azioni. Domenica (domani; ndr) in cattedrale a Fermo, parteciperemo all’ordinazione episcopale di monsignor Andrea Andreozzi, sarà un giorno storico per Montappone e tutta la comunità che si stringerà attorno in un affettuoso abbraccio, un giorno che tutti ricorderanno con grande gioia. Grazie don Andrea, grazie per tutto quello che hai fatto, che fai e che ancora farai".

a. c.