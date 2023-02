Montappone brindò a 156 miloni

Una bella cifra, quattro milioni di euro, ma vuoi mettere quando si vincono 156 milioni di euro? È la cifra, enorme, che è piovuta nella vita di un anonimo fortunato che il 22 maggio del 2021 è passato in una ricevitoria di Montappone e con una schedina di 2 euro ha fatto centro e conquistato, da solo, 156 milioni di euro. Lì per lì tutti in paese, appena 1.700 abitanti, hanno pensato che sarebbe stato facile trovare il vincitore, che si sarebbe fatto vivo, anche con il ricevitore.

A nemmeno un anno da quella giornata da record, a Montappone niente è cambiato, il comune è rimasto col suo piccolo bilancio di due milioni di euro, il sindaco Mauro Ferranti non ha avuto notizie e tanto meno donazioni. Anche lo storico titolare della ricevitoria di via Roma, Gianmario Mannecozzi, si aspettava un pensiero da parte del misterioso vincitore ma anche lui è ormai rassegnato. Nessuno in paese ha cambiato modo di vivere, nessuna rivoluzione evidente, per qualche mese ci si guardava l’un l’altro ma presto l’interesse ha cominciato a scemare. A chiedere in giro sollevano tutti le spalle, ci si aspettava di vivere in comunità anche la fortuna, per una cifra enorme che di certo fa girare la testa a tutti. In ogni casa per un po’ si è sognato, si immaginava quello che si può fare con 156 milioni di euro, poi tutti sono tornati a lavorare perché la fortuna, che è cieca, non ripassa mai due volte dalle stesse parti e il colpaccio riesce troppo di rado per poterci fare affidamento.