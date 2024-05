Montappone e il packaging speciale per la paglietta: i vincitori

Si è tenuta nel Museo del cappello di Montappone la cerimonia di premiazione dei tre vincitori del concorso dedicato per la realizzazione di packaging speciale che contenesse la ‘Paglietta’ tradizionale cappello di paglia simbolo della produzione nel Distretto. Il concorso è nato all’interno del progetto ‘Poli’, grazie alla collaborazione fra Cna di Fermo, rappresentata da Emiliano Tomassini e Stella Alfieri, Brand Festival con Graziano Giacani, Graphos con Massimiliano Criminesi che ha materialmente realizzato i tre progetti e ovviamente Mauro Ferranti e Mario Clementi, rispettivamente sindaco e vice di Montappone. Il progetto ha visto la partecipazione di 61 designer di tutta Italia, che hanno elaborato dei contenitori che dovevano rappresentare il territorio e valorizzare la ‘Paglietta’. Alla fine sono stati presentati 21 progetti, ma solo tre sono risultati i vincitori. Primo classificato Francesco Cusimano con ‘Artigianalità fatta ad arte’; una cappelliera trasparente che espone il prodotto. Secondo Lorenzo Riminucci con ‘La Trebbiatura’; una scatola a forma di prezioso scrigno. Terza Francesca Barbieri con ‘Trama e Ordito’; una scatola a forma di cappello impilabile. I tre prototipi sono stati donati al Museo del cappello e resteranno in mostra permanente per i visitatori; le fustelle per la realizzazione materiale sono state messe a disposizione delle aziende del Distretto. Il valore aggiunto oltre alla gradevole fattura e qualità dei materiali dei contenitori, il fatto che queste scatole potrebbero essere utilizzate per la creazione di un Brand che rappresenti il Distretto del cappello. "Oggi celebriamo un prodotto realizzato dalla collaborazione fra più enti e associazioni – spiega il sindaco Mauro Ferranti – questi contenitori valorizzano la qualità della nostra identità e del nostro saper fare. Un elemento che potrebbe portare alla creazione di un Brand unitario".

a. c.