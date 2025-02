Montappone festeggia i 50 anni di sacerdizio di don Gianni Dichiara

Un pomeriggio di ricordi e di emozioni per la comunità di Montappone che domenica ha festeggiato i 50 anni di sacerdozio di don Gianni Dichiara, storico parroco di Montappone e Massa Fermana. Nonostante da diversi anni don Gianni Dichiara sia il sacerdote della chiesa di San Claudio di Corridonia, l’affetto dei suoi ex parrocchiani non è mai cambiato, giovani e meno giovani che hanno condiviso con don Gianni momenti di formazione come la dottrina, gite e campi scuola, oltre ad essere stato il sacerdote che impartito i principali sacramenti: battesimo, cresima e matrimonio a tantissimi cittadini. Festa che sarà replicata sabato alle 19 nella chiesa di San Lorenzo a Massa Fermana.