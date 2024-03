‘Monte San Pietrangeli Ets’: intitolata la sede a Daniela Perticarà

A Monte San Pietrangeli si è tenuta nei giorni scorsila cerimonia di intitolazione della sede dell’associazione di promozione sociale ‘Monte San Pietrangeli Ets’ alla presidente regionale di ‘Mondo Sociale’ Daniela Perticarà, prematuramente e recentemente scomparsa a seguito di una malattia oscura. Il gruppo ‘Mondo Sociale’ svolge attività di promozione delle politiche per il terzo settore in tutto il territorio regionale, mentre la ‘Monte san Pietrangeli Ets’ si occupa di promuovere attività dedicate alla terza età e vanta più di 130 iscritti nel territorio provinciale e non solo. Alla presenza dell’ex presidente regionale e membro del consiglio nazionale Luigi Perticarà, nonché padre di Daniela, del presidente Piero Bisconti, delle autorità e associazioni consorelle locali è avvenuta la cerimonia di taglio del nastro e apposizione della targa. Folto il numero di partecipanti tra cittadini ed iscritti, che hanno voluto omaggiare la memoria di chi tanto si è speso per la promozione e salvaguardia delle attività rivolte alla terza età. Orami da molti anni la l’associazione sociale ‘Monte San Pietrangeli Ets’ svolge un prezioso servizio per il territorio accogliendo in spazi protetti e confortevoli persone anziane, organizzando corsi e laboratorio come video e musica, con l’intento di intrattenere gli ospiti in maniera partecipata e confortevole. Attività che anche nel difficile periodo della pandemia è stata portata avanti anche grazie all’impegno e dedizione dello staff.

a.c.