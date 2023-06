Monte San Pietrangeli, istituiti il "Consiglio dei Ragazzi" e la "Consulta Giovanile" per la partecipazione dei giovani

Il Consiglio comunale a Monte San Pietrangeli, tra i vari punti all’ordine del giorno, ha deliberato il regolamento per l’istituzione del ‘Consiglio dei Ragazzi’ e della ‘Consulta Giovanile’. "Con questo regolamento – spiega il sindaco, Paolo Casenove – diamo vita ad uno strumento di partecipazione alla vita pubblica che parte dai giovani. Come dico sempre, il futuro di una comunità passa per la vitalità e l’iniziativa della sua componente più giovane. Non è nuova l’attenzione della mia amministrazione verso i più giovani e le scuole: oggi facciamo un deciso passo avanti".

Sulla stessa linea di pensiero l’assessore Marco Pazzelli: "Il regolamento disciplina due forme di partecipazione pubblica: il Consiglio dei Ragazzi e la Consulta Giovanile. Il primo riguarda i ragazzi dalla quarta elementare alla terza media. Fornisce alle scuole un utile strumento progettuale per attività legate all’educazione civica e alla cura del territorio. Si prevede l’elezione di un mini Consiglio dei ragazzi, all’interno si eleggerà un baby-sindaco e assessori, ognuno impegnato nelle proprie tematiche: cultura, sport, tempo libero ecc. La Consulta Giovanile, invece, interessa i ragazzi dai 15 ai 18 anni. In tre liste divise per età, verrà eletto un Consiglio di durata triennale, con un Presidente e una Giunta. Le funzioni di entrambi questi Consigli sono principalmente consultive, cioè di proposta e stimolo per il Consiglio di Monte San Pietrangeli a cui saranno invitati a partecipare per presentare le proprie istanze o consigli".

a. c.