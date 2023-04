Monte San Pietrangeli, la ’Passione di Cristo’ fa il pieno di pubblico

Tanta emozione e tanto pubblico in occasione della 45° edizione della ‘Passione di Cristo’ che si è tenuta venerdì nel centro storico di Monte San Pietrangeli. Una ricostruzione storica molto accurata nei dettagli, costumi, scenografia e colonna sonora fra cui spicca il requiem di Verdi nella scena della crocifissione di Gesù, che ha richiamato migliaia di spettatori nel borgo dell’entroterra Fermano, che hanno assistito alle varie scene: Gesù davanti a Kaifa e al Sinedrio, il successivo processo con Ponzio Pilato e la liberazione di Barabba, la condanna a morte del Salvatore, quindi la Via Crucis e la crocifissione sul Golgota. Una ricostruzione scenica partita di fronte alla chiesa dei santi Lorenzo e Biagio e conclusasi nel medesimo loco dopo circa 3 ore di rappresentazione con circa 250 figuranti accuratamente vestiti con abiti realizzati dalla sartoria del Comitato rievocazione. "È stata una serata trepidante – raccontano i membri del Comitato – dopo tre anni eravamo tutti molto presi e sentivamo la tensione di questo evento, anche i residenti quest’anno come non mai hanno partecipato alla manifestazione. È difficile quantificare il numero delle persone presenti, ma abbiamo visto un piazza stracolma in ogni posto e non possiamo che essere soddisfatti del risultato. Le temperature non ci hanno aiutato, ma tutti hanno fatto del loro meglio e il risultato è stato straordinario. Quest’anno per la prima volta abbiamo avuto anche il patrocino e sostegno del Consiglio della Regione".

Alessio Carassai