Monte Urano al voto. Sfida a tre per il sindaco. L’uscente Canigola contro Moretti e Leoni

E’ una corsa a tre a Monte Urano per la poltrona di primo cittadino, come avvenuto anche cinque anni fa ma ovviamente con interpreti differenti. Tre le liste e i candidati sindaco sulla scheda elettorale a contendersi il posto di primo cittadino. Moira Canigola con "nuovamente per Monte Urano" corre per il terzo mandato consecutivo e punta a mantenere Monte Urano appunto come "roccaforte di sinistra" del fermano, considerando che da sempre il centrosinistra e il pd di recente hanno costantemente amministrato la città; per lei anche due mandati precedenti da assessore nella giunta guidata dal sindaco Francesco Giacinti.

Due gli sfidanti, come del resto cinque anni addietro. Claudio Moretti, avvocato, è volto noto della vita amministrativa avendo ricoperto il ruolo di assessore (insieme proprio a Moira Canigola) dal 2009 al 2014 in passato. Ora si candida a primo cittadino come espressione di "Patto Civico per Monte Urano"; è stato il primo a scendere in campo ed ufficializzare la propria decisione con qualche settimana di anticipo rispetto ai competitor.

Alla prima assoluta come candidato sindaco è Andrea Leoni alla guida di "Cambiamo Insieme" gruppo che ha saputo trovare la sintesi dei due gruppi di minoranza "Cambiamo Monte Urano" e "Libertà Monturanese", presenti nell’ultima tornata elettorale con diversi candidati sindaci.

Lista che non presenta iscritti di partito tra i candidati ma che ha il sostegno dei partiti di centrodestra. Campagna elettorale decisa e con toni che si sono via via anche accesi, soprattutto dopo il confronto in una Piazza della Libertà gremita per l’incontro organizzato da Agesci e Acr. Non sono mancate frecciate, comunicati stampa anche decisi e spinosi oltre agli interventi di leader regionali e nazionali, giunti in zona. Polemiche che non sono mancate neanche nelle ultime ore per una protesta da parte dei genitori del nido comunale che ha così ulteriormente messo del sale sulla coda di una campagna elettorale molto intensa.

Nella vicina Torre San Patrizio ci sarà invece una sola lista in campo: "Torre Ci Siamo" che vede candidato sindaco il primo cittadino uscente Luca Leoni, insegnante di storia, che punta al bis nel ruolo di sindaco dopo il successo di cinque anni fa. Nessuna lista che si oppone a lui in questa tornata dunque ma come unico avversario il quorum che non sembra impresa impossibile per poi puntare alla continuità amministrativa rispetto ai cinque anni appena trascorsi.

Roberto Cruciani