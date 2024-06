Monte Urano all’ultimo voto, vince Leoni

Monte Urano cambia direzione dopo circa settant’anni, per mano di Andrea Leoni, 40 anni, neo sindaco espressione di "CambiaMo Insieme" che supera la sindaca uscente Moira Canigola "Nuovamente per Monte Urano" di 29 voti in un rush finale emozionante, con un buon risultato anche per Claudio Moretti con "Patto Civico". Grande entusiasmo nella sede elettorale di Leoni per un risultato atteso con la presenza per i festeggiamenti di Andrea Putzu e Andrea Balestrieri di Fratelli D’Italia e di Alan Petrini per la Lega. Poi le prime parole del neo primo cittadino, con tutti i componenti della lista al suo fianco: "La vittoria è loro, un gruppo che ha messo in campo tutto quello che aveva. Siamo chiamati a dare una svolta, a essere l’amministrazione di tutti. Apro il dialogo anche con gli altri. Anche questo ha portato a un’affluenza bassa: noi non abbiamo demonizzato nessuno. Il mio grazie ai consiglieri uscenti Melonaro e Di Marco che non si sono ricandidati, un grazie ad Andrea Sabbatini che mi ha fatto avvicinare alla politica e a due persone come Ettore Monticelli e Matteo Monti che questo percorso lo hanno vissuto ma non ci sono più. Il primo grazie vero e sincero va a mia moglie e mio figlio. La squadra ha fatto la differenza. Erano tre liste toste, complimenti a Moira Canigola e Claudio Moretti. Non c’è una giunta pronta, ci confronteremo con tutti i nostri ragazzi e le forze che ci sostengono". Una nota ufficiale riporta invece il pensiero di Moira Cangiola e della sua squadra: "Ringrazio tutti i nostri elettori e quelli che ci hanno sostenuti nel corso della campagna elettorale. Grazie anche a quanti hanno collaborato con noi in questi anni di amministrazione. Auguro al nuovo sindaco, Andrea Leoni, un buon lavoro per il bene della nostra comunità". Un buon risultato per il "Patto Civico per Monte Urano" anche se il candidato sindaco Claudio Moretti ha qualche rimpianto. "Mi sento responsabile di non essere stato all’altezza del mio gruppo e non aver portato quel quid in più che ci avrebbe portato ad un risultato. Serviva un’impresa e non sono riuscito a fare la differenza. C’è stato un gran riscontro, eravamo l’unica novità delle elezioni senza grandissimi appoggi alle spalle ma abbiamo costruito tutto voto dopo voto. Personalmente, avendo fatto dieci anni da consigliere non escludo di fare un passo indietro e lasciare spazio a qualcuno della mia lista per fare esperienza".

Ecco chi siederà in consiglio comunale: “Cambiamo Insieme” Massimo Mazzaferro, Marco Marziali, Michele Conti, Mirko Steca, Martina Susino, Letizia Zaccari, Francesca Barchetta, Eleonora Ferracuti, Cristina Santinelli, Samantha Guerrieri per “Cambiamo Insieme”; Moira Canigola, Giacomo Sollini per “Nuovamente per Monte Urano”; Claudio Moretti, Massimo Brasili per “Patto Civico Monte Urano

Roberto Cruciani