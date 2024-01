Monte Urano, buone notizie: l’ex Arlecchino verrà ricostruito

Una buona notizia per Monte Urano, si va verso la ricostruzione del Cineteatro Arlecchino. Dopo l’acquisto della porzione immobiliare in mano alla società privata, il quadro per la Giunta Canigola è più chiaro e si aprono due strade. Da una parte quella dell’adeguamento sismico e miglioramento strutturale del corpo edilizio esistente e dall’altra quella più invasiva ma a quanto pare più conveniente, della demolizione e ricostruzione dello stabile. "Sono lampanti le vantaggiose ragioni di procedere con la demolizione del Cineteatro – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Federico Giacomozzi (foto) – oltre sessant’anni di storia, che non ha retto ai danni del terremoto, lasciandolo fragile dalle fondamenta al tetto. I dati ci dicono che attualmente si rivela più conveniente sotto l’aspetto economico la demolizione ed il totale rifacimento dell’edificio con riqualificazione della struttura. Questo consentirà di ottenere con più facilità anche l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico (e quindi minori costi di gestione per il futuro), il miglioramento distributivo degli spazi e la possibilità di destinarvi anche più funzioni di interesse comune all’interno di una architettura più adeguata ai tempi attuali".

Ad intervenire è anche il primo cittadino Moira Canigola: "Intraprendere questa via – sottolinea - che potrebbe significare anche la proposta di acquisto dell’ultima particella immobiliare non di nostra proprietà, è comunque meno gravosa finanziariamente e ci offre molteplici opportunità. Un passo significativo è già stato compiuto nel Consiglio Comunale del 29 dicembre, con l’approvazione della variante al piano regolatore del Comune che consente di sfruttare una volumetria più ampia nel rispetto della normativa urbanistica regionale, massimizzando l’utilizzo dello spazio disponibile per la ricostruzione del teatro e anche una nuova destinazione d’uso sempre a vantaggio del pubblico".

Roberto Cruciani