Monte Urano, corsa a tre. Due sfidanti per la sindaca

Tre liste, proprio come cinque anni fa, ma con uno scenario decisamente diverso. La corsa alla poltrona di primo cittadino a Monte Urano, il comune più grande del fermano al voto in questa tornata, è ricca di spunti interessanti. Partiamo dunque dalla sindaca uscente Moira Canigola, già dieci anni da primo cittadino alle spalle, che punta decisa al terzo mandato grazie tra l’altro alla recente modifica di legge.

A dire il vero la sindaca uscente è stata a lungo in dubbio se ricandidarsi o meno alla guida della cittadina ma alla fine ha sciolto le riserve: al suo fianco anche due assessori uscenti (Sollini e Mandolesi), la presidente del consiglio comunale (Diomedi) e una consigliera (Iacopini), per il resto otto nomi nuovi rispetto al recentissimo passato e programma che si basa sulla continuità del centrosinistra al governo da oltre settant’anni a Monte Urano.

Dall’uscente alla novità, con Andrea Leoni che è espressione di CambiAmo Insieme, sintesi civica di CambiAmo Monte Urano e Libertà Monturanese, con l’appoggio dei partiti di centrodestra quali Fratelli d’Italia, Lega Noi Moderati oltre ad Azione rappresentata da Germano Craia, candidato nella circoscrizione centrale alle europee e monturanese doc. Leoni è da sempre impegnato nell’associazionismo cittadino, in lista il candidato sindaco dell’ultima tornata Massimo Mazzaferro, elementi di esperienza (come Marziali, Nepi e Steca) me anche giovani in rampa di lancio. La prima lista a scendere ufficialmente in campo è stata "Patto Civico per Monte Urano" con Claudio Moretti candidato sindaco: avvocato, è stato in passato assessore con il centrosinistra nella giunta Giacinti, insieme a lui Massimo Brasili, dieci anni da assessore allo sport e all’urbanistica uscito dalla maggioranza, non senza polemiche, a pochi mesi dalla fine del mandato.

Nuovamente per Monte Urano Candidata sindaca: Moira Canigola. Candidati consiglieri: Giacomo Sollini, Gabriele Sgarzoni, Marina Piermartire, Jessica Pacioni, Lucia Diomedi, Francesco Marozzi, Stefano Mandolesi, Lorella Luccerini, Alessia Iacopini, Daniele Felici, Andrea Ercoli, Ilaria Belletti. CambiAmo Insieme candidato sindaco: Andrea Leoni. Candidati consiglieri: Massimo Mazzaferro, Marco Marziali, Riccardo Cotini, Michele Conti, Bruno Nepi, Mirko Steca, Martina Susino, Letizia Zaccari, Francesca Barchetta, Eleonora Ferracuti, Cristina Santinelli, Samantha Guerrieri.

Patto Civico per Monte Urano. Candidato sindaco: Claudio Moretti. Candidati consiglieri: Massimo Brasili, Marco Doria, Cristina Gazzoli, Levino Cinalli, Federico Ficiaro, Alessandro Quinzi, Maria Nasini, Gloria Pacioni, Monica Mancini, Robin Basso, Marco Mancini, Alessio Coltrinari.

Roberto Cruciani