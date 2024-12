Era una cerimonia molto attesa per un parroco che da sempre è punto di riferimento dell’intera comunità. Domenica Monte Urano ha festeggiato i 50 anni di sacerdozio di Don Luigi Mancini. Una festa iniziata con la celebrazione della Santa Messa al Mattino nella Chiesa di San Michele Arcangelo. Una messa che è stata accompagnata dai canti della corale Dolce Canto a Leo in una chiesa decisamente gremita e che si è stretta proprio intorno a Don Luigi Mancini. A dare il loro contributo all’organizzazione dell’intera giornata i i due gruppi giovanili della parrocchia ovvero gli Scout e l’Azione Cattolica che hanno lavorato duramente per tutto questo. Dopo la celebrazione infatti la festa è continuata presso i locali della Bocciofila Monturanese con un pranzo aperto a tutti i cittadini che volevano condividere con lui una giornata di festeggiamenti, grazie al lavoro dell’Oratorio San Lorenzo che ha interamente organizzato la festa. Una giornata che dunque ha vissuto l’abbraccio di una intera comunità al proprio parroco che ha raggiunto un traguardo così importante, con una partecipazione che è testimonianza dell’importanza e del riconoscimento della figura e del ruolo di Don Luigi all’interno della comunità.