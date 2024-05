Monte Urano, i candidati a confronto con i ragazzi

Più che un confronto, un dialogo quello andato in scena tra i tre candidati sindaco di Monte Urano, nello scenario affascinante di Piazza della Libertà decisamente gremita di tanti cittadini. Una serata attesa quella di venerdì sera ben organizzata dai ragazzi di Agesci e Azione Cattolica con protagonisti la sindaca uscente Moira Canigola e gli sfidanti Andrea Leoni e Claudio Moretti. Toni controllati, in stile politacally correctclì correct nella serata in cui al centro c’erano le tematice giovanili emerse dal confronto tra gli stessi gruppi: a moderare la serata il sociologo Massimiliano Colombi. L’intento della serata era sottoporre, ma soprattutto discuterne con i candidati sindaci, un documento, il patto di "Impegno educativo", elaborato dalle due associazioni con numerosi incontri sulle tematiche legati ai giovani. Tra le tematiche proposte con apposite slide, aridità sociale e povertà culturale, assenza di prospettive per i giovani e la questione delle dipendenze. Su queste è avvenuto il confronto parlando delle rispettive ricette per Monte Urano presenti nei vari programmi. La sindaca Moira Canigola ha parlato della Casa della Cultura, dove ospitare biblioteca e coworking per un welfare condiviso con le chiavi legate a cultura e sport per coinvolgere i più giovani. Il candidato Andrea Leoni ha rilanciato il concetto chiave di cittadinanza attiva con un centro storico che deve essere cuore pulsante per i ragazzi chiamati a viverlo, con la messa disposizione di nuovi spazi da recuperare e da mettere in mano a loro che vogliono essere responsabilizzati. Per Claudio Moretti proprio i giovani sono al centro dello sviluppo, con il rilancio del consiglio comunale dei ragazzi che sia realmente preso in considerazioni in termini di idee e proposte con il ruolo fondamentale della scuola. "Cinque anni fa è stato un errore dividerci ma ora siamo uniti – ha sottolineato Andrea Leoni nell’appello finale – non abbiamo scheletri nell’armadio, abbiamo 20 proposte realizzabili, con coperture economiche. Meglio fare e sbagliare che non provarci affatto". Per la prima cittadina Canigola "la voglia di riproporsi con l’esperienza di questi anni ma con occhi e uno sguardo nuovo. Nel solco di una tradizione progressista e di centrosinistra. Grazie a tutti coloro hanno vissuto questo progetto fino alla fine, credendoci fino in fondo e sempre. Mentre Claudio Moretti ha rilanciato "la natura civica del Patto Civico e un appello a tutti i cittadini di andare ai seggi ed esprimere il proprio voto".

Roberto Cruciani