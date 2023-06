"Monte Urano, Iscrizioni Aperte per Mensa e Scuolabus"

Dall’otto al 29 luglio le famiglie monturanesi interessate potranno iniziare d iscrivere i propri figli per il servizio mensa rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia e della primaria ma anche al servizio scuolabus. Si inizia già a pensare alla nuova annata scolastica con il Comune di Monte Urano che ha attivato le relative finestre per le iscrizioni.

Le domande potranno essere presentate via mail scaricando il modulo dal sito del comune oppure consegnando manualmente il modulo compilato a mano presso l’ufficio servizi sociali. Per quello che riguarda la mensa la richiesta di pasti alternativi per motivi di salute (intolleranze o allergie) dovranno essere accompagnate da certificato medico redatto dal medico specialista. Per quanto riguarda il servizio di trasporto con scuolabus, sarà organizzato tenendo in considerazione le disposizioni nazionali in materia, è riservato agli alunni residenti e solo in residuale anche ai non residenti che frequentano i plessi cittadini. Per quello che riguarda le tariffe del servizio per i ragazzi delle elementari e medie prevedono 150 per la corsa completa (andata, ritorno e rientri pomeridiani), 95 euro per la tratta parziale (o andata o ritorno), 50 euro per il solo rientro pomeridiano, 110 euro per la tratta parziale e con scontistiche per secondi figli. Prevista esenzione dal pagamento per nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente sia uguale o inferiore a 6.500 euro.