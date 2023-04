Monte Urano, la denuncia di un residente: degrado nel parco giochi

Troppa sporcizia e pochissima cura del verde pubblico. Questa la denuncia che arriva da un cittadino monturanese che segnala anche con delle foto piuttosto eloquenti, per la zona che riguarda la zona di via Ungheria. "Le condizioni indecenti del campetto in via Ungheria a Monte Urano e la sporcizia delle strade sono sotto gli occhi di tutti – spiega – ed è ora che queste cose vengano segnalate e rese pubbliche. Anche i giochi per i bambini presenti sono ricoperti di erbacce e questo non permette aI piccoli di poterci giocare". Non solo una questione legata all’incuria ma ci sono anche altre questioni di affrontare: "Il problema è che, oltre alla sporcizia, non ci sentiamo tranquilli. Le luci del campetto di via Ungheria, tra l’altro in condizioni decisamente pessime, vengono accese a tutte le ore, dalla mattina al pomeriggio fino ad arrivare alla sera. Penso che debbano esserci degli orari per giocare e che non sia possibile farlo a tutte le ore indistintamente. Per non parlare poi della sporcizia e dell’erba non tagliata che ostruisce anche il passaggio, dei tombini e delle strade sporche proprio in quella zona".

Roberto Cruciani