Monte Urano, la minoranza rilancia il progetto ’Le città della Calzatura’

"Pronti a sostenere il Marchio Igp e a rilanciare attraverso il circuito ’Le città della Calzatura’". Questo in sintesi estrema il messaggio chiaro da CambiAmo musica, il gruppo consiliare di minoranza a Monte Urano. "Il Marchio Igp Calzatura proposto da Libertà Monturanese è oggi realtà, a dispetto delle tante proposte avvenute dalle precedenti amministrazioni monturanesi che si sono rilevate come sempre, solo titoli da giornale. Il Marchio Igp Calzatura deve essere sostenuto e diventare una risorsa, implementato per ricostruire e valorizzare il tessuto economico del territorio monturanese e provinciale, valorizzandone la certificazione europea. Siamo pronti ad aprire un tavolo tecnico di coordinazione, in collaborazione con la Provincia di Fermo, per un progetto comune come "Le città della Calzatura", quale ulteriore opportunità di rilancio economico e turistico del territorio".

Da qui anche il lancio di una proposta politica: "Serve un confronto provinciale, un laboratorio dove le forze che realmente vogliono bene a questa nostra terra collaborino tra di loro, in opposizione al Partito Democratico che in continuità tra la giunta Giacinti e Canigola hanno perpetrato una eutanasia programmata dell’economia monturanese. Veniamo da 20 anni di ordinaria amministrazione, due amministrazioni che invece di costruire si sono occupate di gestire un bilancio come un curatore fallimentare. Inutile collaborare con chi ha affossato ogni iniziativa ririlancio come ad esempio la commissione da noi proposta, per il sito internet per promuovere e vendere i marchi della calzatura monturanese"