Monte Urano ’Percorso di storie’ Conto alla rovescia

Un altro importante step di abbellimento con un nuovo insediamento del tutto particolare per il parco fluviale a Monte Urano. Verrà infatti inaugurato domani, presso il parco fluviale Alex Langer il ’Percorso delle Storie’.

Si tratta di un itinerario fatto di istallazioni creative proposto dai ragazzi dei Centri socio educativi dell’Ambito XX. Un’idea dunque che va rendere ancora più importante l’offerta ludica e culturale che il parco già riesce a proporre dopo il restyling degli scorsi mesi che ha già dimostrato di essere particolarmente apprezzato dagli utenti e dalle famiglie. All’interno di un proprio laboratorio, iniziato quest’inverno, gli ospiti delle tre strutture dell’Ambito XX (come La Serra e Il Girasole di Sant’Elpidio a Mare, La Cittadella del Sole di Porto Sant’Elpidio) hanno realizzato, assieme agli operatori, un percorso fatto di installazioni in legno dipinte, che si ispirano alle favole più conosciute e non solo.

E’ stata scelta la cornice del parco fluviale quale miglior location possibile per allestirle e renderle fruibili alla cittadinanza. La festa per l’inaugurazione in programma proprio nella giornata di domani a partire dalle 9,30 proprio al Parco Fluviale dove si potranno da subito ammirare le installazioni.

Roberto Cruciani