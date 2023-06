Monte Urano, polemiche sui rifiuti

Si torna a parlare di raccolta dei rifiuti e dei suoi costi a Monte Urano. A farlo è il gruppo di minoranza le CambiAmo Musica con una nota. "Il balzello rifiuti – spiegano – torna di nuovo prepotentemente alla ribalta. Quest’anno il Comune non gestirà più con suoi dipendenti l’isola ecologica in via Palermo con un notevole risparmio ma questi verranno sostituiti dai dipendenti della Ecoelpidiense vincitrice del nuovo bando che aumenterà la spazzolatura delle strade rispetto a quanto fatto fino ad oggi. Verranno fatti fino a tre ritiri a casa con cinque pezzi ingombranti e verrà data una tessera dove verrà controllato il conferimento all’isola ecologia. Fin qui tutto bene vista la mancanza di aumenti dei costi dei cittadini per il 2023". L’attenzione si sposta sulla visione complessiva: "A questo punto la domanda è lecita: perché in una economia di mercato se aumento il servizio ma non aumento i costi qualcosa sotto sotto c’è. O l’Ecoelpidiense ci sta regalando il nuovo servizio, ma non viviamo nelle favole, oppure abbiamo strapagato il servizio fino a oggi; non c’è altra spiegazione. Ci è stato risposto dall’assessore Giacomozzi che in questi dieci anni l’Ecoelpidiense ha ammortizzato i costi dei macchinari, ricaduti solo sui monturanesi, e che quindi ha potuto fare la migliore offerta rispetto alle altre ditte che si sono presentate. L’Ecoelpidiense in dieci anni ha agito in regime di monopolio avendo avuto l’incarico nel 2012 senza un secondo competitor e con un chiaro vantaggio rispetto alle altre ditte contendenti per il nuovo servizio".

Roberto Cruciani