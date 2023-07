Monte Urano: Progetto WhistleblowingPA contro la Corruzione

Il Comune di Monte Urano partecipa al progetto WhistleblowingPA, un sistema di prevenzione della corruzione che riguarda la segnalazione di un presunto illecito. In particolare il Comune ha aderito all’iniziativa di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la trasparenza e i diritti umani e digitali, adottando la piattaforma informatica prevista per adempiere ai relativi obblighi normativi. E’ un modo per rafforzare la tutela del pubblico dipendente che, proprio nell’interesse della Pubblica Amministrazione, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o all’Anac condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. Il dipendente che segnala non può subire ripercussioni lavorative o sanzioni ed è sempre valido e rispettato il principio della riservatezza.