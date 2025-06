Monte Urano, raddoppiate le spese per i servizi sociali del paese

Arriverà nel prossimo Consiglio Comunale di Monte Urano la proposta di variazione di bilancio che rappresenta una manovra ampia ma che punta sempre all’equilibrio economico e al rispetto dei vincoli di stabilità. Da un lato il rafforzamento verso il sociale e dall’altro uno sguardo al futuro con investimenti mirati a ridisegnare spazi, servizi e opportunità.

In un contesto socio-economico complesso, il Comune ha dovuto far fronte ad un significativo incremento della spesa destinata al sociale passata dai 140mila euro del 2024 ad oltre 264mila euro previsti per il 2025. Quasi un raddoppio nel volgere di dodici mesi. "Abbiamo individuato coperture solide - sottolineano dalla maggioranza - senza rinunciare ad altri servizi, garantendo così il sostegno alle famiglie più fragili, in particolare per il collocamento di minori e persone in difficoltà.

A supporto di questa spesa, sarà avviata un’azione di recupero e valorizzazione di loculi cimiteriali, che saranno resi disponibili alla cittadinanza. Una parte delle risorse sarà reperita attraverso il recupero dei tributi locali non riscossi negli anni precedenti, con la previsione di misure di agevolazione e rateizzazione per favorire il rientro in forma equa e sostenibile".

In parallelo sono state spostate risorse per opere non realizzabili ad oggi in direzione di progetti ritenuti cantierabili proprio per creare spazi di aggregazione e riqualificando il patrimonio pubblico. Mantenuto intatto il fondo di 750mila euro per la ristrutturazione del Cineteatro Arlecchino, desinando 600mila euro a nuovi investimenti e senza fare nuovi debiti. Il tutto con un sostegno alla spesa corrente pari a 500mila euro per offrire servizi sociali e culturali di qualità.

"Una manovra ridisegna il futuro del nostro paese. È una scelta coraggiosa, che guarda avanti e al tempo stesso non dimentica nessuno – conferma il Sindaco Andrea Leoni - Raddoppiamo l’impegno nel sociale, con stanziamenti mai sostenuti prima, e investiamo per rendere il nostro territorio più vivibile, più bello, più accogliente. È un primi passo concreto verso la comunità che vogliamo costruire".

Roberto Cruciani