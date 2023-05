Monte Urano rinnova la Pro Loco Tanti giovani e Sbaffoni a capo

di Roberto Cruciani

Si è riunita di recente l’assemblea dei soci della Pro Loco di Monte Urano che ha eletto il nuovo direttivo e anche la nuova presidente. Presente all’incontro non solo il vecchio direttivo, ma anche nuove persone da sempre impegnate nell’organizzazione degli eventi. Una squadra numerosa di diciassette persone con Lucia Gallucci, a capo dell’associazione nei quattro anni passati, Roberto Marinangeli, Roberto Del Papa, Francesca Pierini, Alessandro Lattanzi, Laura Marcatili, Massimo Borucchia, Nicolò Sbaffoni, Paolo Lupi, Giacomo Cerretani, Aurora Ribichini, Matteo Tegazi, Eleonora Tiburzi, Roberto Agostini, Massimiliano Amalo, che avendo accettato l’incarico di segretario lascerà il posto a Mirco Carletti, Matteo Valeriani, eletto vicepresidente e, infine, Irene Sbaffoni, nominata presidente all’unanimità del direttivo.

Tante personalità che vanno a comporre un quadro unico e importante pronto a spingersi sempre più in avanti con i tanti programmi e obiettivi in programma. La voglia è quella di sognare in grandea Monte Urano. "Non è il presidente che fa l’associazione, ma la squadra – sono state le parole della neo eletta –. Ho scelto di accettare questo incarico proprio perché non ci sono ruoli effettivamente distinti, ma un insieme di persone unite che sono però sempre pronte ad accogliere nuove leve ed ad ampliarsi, con l’obiettivo di lavorare per il bene del nostro paese. Ringrazio tutti per la fiducia, ma soprattutto i presidenti degli scorsi anni che mi hanno incoraggiata ad affrontare le paure ed i timori che questa carica, indubbiamente, porta con se".

L’obiettivo ora è rivolto all’estate Monturanese ormai alle porte. Queste le parole della presidente uscente Lucia Gallucci: "Sono davvero felice che a succedermi sia proprio Irene, una persona dalle infinite risorse, una donna forte ed intraprendente e competente, che ricoprirà questo ruolo alla perfezione. E noi, siamo tutti con lei".