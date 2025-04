Monte Urano si trasforma nella capitale italiana del tiro alla fune

Domenica Monte Urano si trasformerà nella capitale italiana del Tiro alla Fune ospitando, presso il Palasport, la tappa finale del Tiro alla Fune Serie A. Un evento organizzato dai Bellatores, formazione monturanese laureatisi campione d’Italia nelle categorie 600 e 640 Kg e che vanta nel suo organico anche diversi nazionali azzurri. Il tutto con la collaborazione di Figest e dell’amministrazione comunale che ha ricevuto la squadra proprio in sala consiliare.

"Un evento di prestigio che per noi – afferma l’Assessore allo Sport Mirko Steca – oltre ad avere una valenza sportiva rappresenta un’ulteriore occasione di vetrina e promozione del territorio, in linea con la nostra visione di un paese "a porte aperte" che punta ad attrarre visitatori mettendo in evidenza le proprie potenzialità".

La manifestazione prenderà il via fin dal primo mattino con i saluti istituzionali e quello dei rappresentanti della federazione. Saranno presenti infatti Enzo Casa di Dio, presidente Figest e membro Coni oltre a Matteo Capeccia, responsabile nazionale Figest settore Tiro alla Fune.

Il programma sarà intenso e prevederà da subito la finale del Campionato Italiano categoria 680 kg mentre a seguire la finale del campionato promozionale categoria 460 kg. A darsi battaglia saranno ben undici squadre provenienti da Marche, Toscana, Emilia Romagna, Campania, Lombardia e Veneto per un totale di circa 200 atleti. Fra questi anche diversi componenti della nazionale italiana (composta in buona parte da elementi della Bellatores) che lo scorso anno in Svezia ha conquistato un argento ed un bronzo al mondiale di Helsingborg.

I coach della Bellatores e della Nazionale Mirco Gallucci e Giacomo Fratalocchi, sono certi che l’evento saprà emozionare. Sarà una bellissima giornata di sport e divertimento nella quale i ragazzi monturanesi daranno il massimo per dimostrare tutto il loro talento".

