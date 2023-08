Monte Urano, torna l’appuntamento col Fem Fest

Tutto pronto a Monte Urano per la seconda edizione del Fem Fest, il primo festival transfemminista delle Marche. Già lo scorso anno ad essere protagonista di una due giorni di incontri e appuntamenti è stato appunto il cento calzaturiero dove sia prima che dopo l’evento non sono di certo mancate le polemiche legate a questo appuntamento. Il transfemminismo, al centro di questo festival, è un movimento nato dall’incontro tra attivismo Lgbt, teoria queer e femminismo e si pone dunque come punto di sintesi tra tutte queste posizioni. Monte urano sarà dunque protagonista con tanti appuntamenti domani e domenica. In piazza Vandana Shiva si inizia sabato alle ore 15.30 con il discorso di apertura e la performance de l’Aragosta. Seguirà una conversazione con Marie Moise, Elisa Mancini e Marta Ziosi sul tema "Perchè Scienza e Tecniocologia?". Mentre un secondo contributo in termini di confrotno e non solo ci sarà a seguire con la conversazione di Daniela Diletti de La Marchigiana dal titolo "Ripensare la scarpa". La serata vedrà la perfomance dei Divinae Miranda e poi a chiedere la serata Rythme Dj Set. Sempre sabato ma in piazza Rita Levi Montalcini previsti tre incontri molto attesi. Alle 17 l’incontro con Laura Gaspari dal titolo "Esperienze di autodeterminazione" mentre alle 18 altro incontro con Libere Tutte sul tema "Cyberfemminismo e cultura pop" mentre in serata alle 21 una stand–up comedy di Le recensioni non richieste dal titolo "Rassegna stampa non richiesta". Sempre sabato spazio ai laboratori in biblioteca su "Strategie di Sopravvivenza Grassa" e "Cisgender non è un insulto: è un privilegio" mentre in Piazza Wendy Carlois spazio ai collage. Ricco anche il programma domenicale che vede in Piazza Vandana Shiva "Tech Talk" con Marta Ziosi, la performance di Sam e Leila "Abitare un corpo", a seguire "Perchè odiate le grasse" e chiudere con performance varie e dj set.