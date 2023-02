Monte Urano, torna lo storico Carnevale

Si torna nella versione classica, con diverse novità e un coinvolgimento totale anche delle scuole di Monte Urano. E’ stato alzato ufficialmente il sipario sull’edizione numero 46 del Carnevale Monturanese, organizzato in ogni dettaglio dalla Pro Loco di Monte Urano con la partecipazione dei sempre attivissimi quartieri. Si torna alla normalità dunque dopo due edizioni in tono ridotto per la pandemia, con la partecipazione di 6 quartieri e l’entusiasmo di tanti ragazzi. A fare gli onori di casa la sindaca Moira Canigola: "Si riparte finalmente ed è importante per ricreare un punto di aggregazione nella città. Coinvolte le scuole che hanno risposto in maniera stupenda, dalla materna fino alle medie, a tutti i livelli. Un grande grazie alla Pro Loco che organizza, pensa, ricerca delle risorse, insieme al lavoro dei quartieri. Scuole, quartieri, Pro Loco, e sponsor che permettono la 46esima edizione del Carnevale Monturanese".

Raggiante la presidente della Pro Loco Lucia Gallucci: "Gli anni stop ci hanno permesso di rinnovare, lavorando con i laboratori e le scuole. C’è un programma ricco e aspettative molto alte. Uno dei risultati più grandi è la nuova locandina del Carnevale che riguarda il laboratorio dei più grandi delle medie. Ci saranno le classiche due giornate, martedì grasso 21 febbraio e domenica 26 febbraio quando sfileranno i sei quartieri partecipanti per il Cappello di Re Carnevale. A dare il loro voto i cinque giurati esterniche seguiranno la sfilata e le esibizioni del martedì in piazza mentre la premiazione avverà domenica quando ci sarà il consueto lancio di palloni, gonfiabili e dj set. C’è una grande atmosfera e questo ci ripaga dei grandi sforzi fatti".

La collaborazione con le scuole è il punto forte della nuova ripartenza del Carnevale con la maestra Diomedi, scuola primaria, che ha ringraziato "per l’opportunità. Una bella esperienza in laboratorio che aiuta la complicità e la collaborazione". I bambini della primaria hanno fatto le maschere di cartapesta, i più piccoli dell’infanzia hanno fatto i coriandolini mentre un piccolo contest tra i ragazzi delle medie ha portato alla realizzazione grafica del nuovo logo. E’ stato scelto quello realizzato da Naina Auar della III B che sarà protagonista dell’intera manifestazione e delle pubblicazione. Infine ovviamente spazio ai carri che vedranno San Pietro presentare il "Luna Park", Incancellata con "Sanremo", quartiere Centro "Yattaman", quartiere 167 con "Monopoli", San Lorenzo con "Mercoledì Adamas" e Sant’Andrea con "La vita è un gioco".

Roberto Cruciani