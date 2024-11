Monte Vidon Combatte diventa la ’capitale’ del circo contemporaneo

Monte Vidon Combatte è diventato il punto di riferimento provinciale per il circo contemporaneo, grazie al progetto ‘CircoStanze Spettacolari’ avviato la scorsa settimana nell’ambito di Borghi Maestri. Sotto lo chapiteau di Magdaclan circo, allestito nell’area degli impianti sportivi del borgo, l’arte e la creatività del circo contemporaneo hanno regalato al pubblico momenti unici. Fin dal primo spettacolo, il festival ha riscosso un grande successo, confermandosi un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere. Divertimento e fascino continuano con gli ultimi tre spettacoli della rassegna che si terranno da domani a domenica. Protagonista, appunto di domani, (dalle 21) sarà ‘Sweet Molotow’ uno spettacolo nato proprio a Monte Vidon Combatte. Un piccolo poema scritto col corpo che racconta quanto un disastro personale rasenti a volte l’assurdità e la comicità. Sabato (sempre alle 21) sarà la volta di ‘Sic Transit’ una cerimonia profana che esplora i contrasti della società contemporanea attraverso giocoleria e danza aerea. Gran finale per la giornata di domenica, con lo spettacolo pomeridiano (alle 17) dedicato al movimento e al disequilibrio creativo dal titolo ‘Soft’ e al mercatino ‘Come bio comanda’. Si tratta di una buona occasione per conoscere ed acquistare prodotti biologici e a chilometro zero (tra cui eccellenze gastronomiche e artigianali locali) la cui idea è stata sviluppata in collaborazione con il Bio Distretto Picenum. Accanto al divertimento, non mancherà il gusto. Sarà infatti possibile degustare le proposte gastronomiche degli stand con l’immancabile piatto tipico di Monte Vidon Combatte: la quaglia alla brace. La giornata sarà inoltre arricchita da musica itinerante e dallo spettacolo di fuoco della compagnia ‘Pyrovaghi’ (ore 18.30). Da non perdere, quindi, l’evento che celebra i sapori autentici della Valdaso, proposto grazie ai fondi del Pnrr mirati alla riqualificazione culturale ed economica dei borghi.

Paola Pieragostini