Monte Vidon Corrado conferma le aliquote Il sindaco: "Non vogliamo pesare sulle famiglie" In centro nasce il ’Caffè letterario’

Restano invariate e fra le più basse della provincia le aliquote comunali a Monte Vidon Corrado, inoltre sono stati già aperti i cantieri di alcuni lavori che riqualificheranno il borgo del paese. Si è tenuto nei giorni scorsi il Consiglio comunale di Monte Vidon Corrado, che ha votato tutti i punti all’ordine del giorno con estrema rapidità. "Abbiamo deciso di mantenere invariate la principali aliquote: Irpef, Tari e via dicendo – spiega il sindaco Giuseppe Forti – per non andare a pesare sulle famiglie, specie in questo delicato momento storico. Sono anni che le aliquote non vengono ritoccate e sono fra le più basse di tutto il Fermano. Inoltre abbiamo già aperto e altri partiranno nel giro di qualche settimane alcuni interventi che riguardano la riqualificazione urbana del paese oltre al miglioramento di alcuni servizi e progetti mirati alla creazione di nuove opportunità culturali e turistiche". Tanto per una fare un breve accenno sono iniziati i lavori per consolidamento sismico del cimitero, intervento da 300.000 euro con fondi sisma che interesseranno particolarmente la parte storica della struttura. Sono già iniziati i lavori di alcune strade usurate dal tempo per 230.000, lavori di prevedono asfaltatura e sistemazione dei canali di deflusso delle acque di superficie. Molto interessante il progetto di recupero di due box di proprietà comunali nel centro storico e poco utilizzati, attraverso un finanziamento di 150.000 euro, questi locali verranno riconvertiti è trasformati in un ‘Caffè Letterario’, un luogo d’incontro destinato ad ospitare eventi culturali di varia natura. Di fonte a quello che sarà il ‘Caffè Letterario’ esiste già un parco verde panoramico che guarda verso i Sibillini, attraverso un finanziamento di 800.000 euro verrà completamente risistemato per offrire a residenti e visitatori una passeggiata ambientale.

Alessio Carassai