Monte Vidon Corrado In mostra l’arte di Paolo Delle Monache

Sarà inaugurata oggi alle 17 con una presentazione ufficiale presso il teatro comunale di Monte Vidon Corrado la mostra dal titolo ‘Paolo Delle Monache. Dialoghi’. L’esposizione promossa dal Centro studi Osvaldo Licini, Comune, Regione Marche e società ‘Copernico’ di Milano è stata curata da Daniela Simoni e Nunzio Giustozzi e resterà aperta fino al 25 giungo presso il Centro studi e la Casa museo Osvaldo Licini di Monte Vidon Corrado. Se è vero che i luoghi hanno grande importanza per comprendere la poetica di un artista, questo è quanto mai valido per Licini. Paolo Delle Monache riconosce Osvaldo Licini tra i suoi numi tutelari, insieme ad Arturo Martini e l’installazione site specifica ideata per questa mostra lo conferma. Diafani volti germinano come apparizioni nello spazio, solitari o in composizioni: alcuni sembrano dormire, sognare, hanno le palpebre abbassate, altri hanno lo sguardo malinconico, assorto, altri ancora ci scrutano con un’espressione inquietante. Un dialogo di senso quello tra le sculture di Delle Monache e lo spazio della Casa Museo, condotto dall’artista con sensibilità, rigore, rispetto ma non timore: la fascinazione per l’arte di Licini è autentica, ha radici profonde, risale al suo periodo di formazione ed è leggibile anche in opere che nel tempo sono ormai lontane. La mostra sarà visitabile il sabato e la domenica dalle 16,30 alle 19,30. Per info e prenotazioni 334-9276790.

a. c.